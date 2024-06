“Sacamos a Vidal y Medel...”: Pinilla pide suplencia de Sánchez y figura de la Roja defiende que “esté dentro de la cancha”

Opiniones contrapuestas recibió este viernes el delantero de la selección chilena, Alexis Sánchez, quien luego de su baja actuación en la derrota frente a Argentina (1-0), donde incluso fue reemplazado por Ricardo Gareca, quedó en la mira de algunos comentaristas deportivos, como Mauricio Pinilla, quien pidió que el delantero sea suplente en el próximo partido de la Roja ante Canadá.

La relevancia del encuentro de este sábado ante el combinado norteamericano (20:00 horas), último de la selección chilena en el Grupo A de Copa América, movilizó a varios expertos deportivos, entre ellos, Pinilla y Patricio Yáñez, ha plantearse la posibilidad que el deté de la Roja deje en el banco de suplentes al tocopillano, una decisión que al interior del plantel nacional no es mirada con buenos ojos.

Los cuestionamientos a Alexis Sánchez

“A Alexis Sánchez hay que seguir acompañándolo, seguir rodeándolo de buenos jugadores para que se pueda asociar, pero creo que individualmente Alexis tampoco está en condiciones de sacar el equipo adelante solo”, argumentó Pinilla en el programa “Deportes”, de radio Agricultura, espacio donde aseguró que sacar de la titularidad a Sánchez no debería suponer un problema al actual plantel de la selección.

“Sacamos a Arturo Vidal y Gary Medel y no pasó nada. Los sacamos de la citación, no están en el plantel, y no pasa nada, siendo Vidal un jugador que ha marcado la pauta 20 años en la selección chilena. Sacamos a Medel, un líder dentro del camarín y por qué no dejar a Alexis un partido en la banca”, agregó el comentarista deportivo.

“¿Cuál es el problema? Después puede entrar Alexis y romperla, como lo ha hecho en diferentes circunstancias en otros partidos”, insistió Pinigol, cuyas palabras fueron respaldadas por Yáñez.

“Yo lo tiro por la izquierda. Donde está se pierde y no funciona. Si eso no va ocurrir, creo que Gareca debe dejarlo en la banca. Y no es porque sea Alexis. Ahora todos dicen los cojones y huevos que tuvo Gareca para reemplazar a Alexis, pero es un jugador más que si no está funcionando a estas alturas, es un trabajo en equipo. Tienes que poner otra pieza que funcione. Y no es pegarle a Alexis, porque después aparecen los tontitos”, aseveró el mundialista de España 1982.

La propuesta de ambos exseleccionados nacionales no fue bien recibida en el equipo nacional, donde esta tarde Víctor Dávila aclaró que el goleador histórico de Chile “nos va a seguir ayudando, sin dudas, en todo momento”.

La férrea defensa de la Roja a Alexis Sánchez

“Muchas veces uno puede estar en su día y otras no. Es parte del trabajo y del fútbol. Pero, también sabemos lo que puede entregar Alexis y, sin duda, para nosotros, que él esté dentro de la cancha siempre es fundamental”, explicó el jugador del CSKA Moscú en conferencia de prensa.

“Es un jugador que transmite mucho y nos da mucho. Después la decisión de si juega o no, no la deciden los jugadores, sino que el cuerpo técnico. Confiamos en el proceso que están llevando. No tenemos dudas: sabemos la calidad de jugador que es Alexis. También sabemos de las alegrías que le ha dado a la Selección. Así que nos va a seguir ayudando, sin dudas, en todo momento”, finalizó.