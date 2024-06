“Increíble que con la tecnología que existe...”: Claudio Bravo y Alexis Sánchez se fueron en picada contra arbitraje de Wilmar Roldán

Alexis Sánchez y Claudio Bravo se refirieron esta noche en duros términos al arbitraje del colombiano Wilmar Roldán, quien a su juicio perjudicó a la selección chilena en su eliminación de Copa América al no expulsar a un futbolista canadiense que agredió a Rodrigo Echeverría, y en cambio sí hacerlo con Gabriel Suazo por dos tarjetas amarillas por faltas que bien pudieron quedar sin amonestación.

PUBLICIDAD

Tras el partido, y luego del empate sin goles que sentenció el destino de la Roja, el delantero nacional habló con Canal 13 para reconocer su indignación por el deficiente arbitraje del colombiano.

La indignación de Alexis Sánchez

“Qué te voy a decir. Caliente por la expulsión. Ya van varias, no es primera que nos pasa (con un arbitraje de Roldán). La Conmebol debería aprender de la UEFA”, lanzó el seleccionado chileno, quien aseguró que errores de criterio, como en el codazo a Echeverría, donde incluso ni siquiera se revisó en el VAR, siempre perjudican a Chile.

“Nos caga todo el partido (...) este partido de hoy, con uno menos fue complicado”, aseveró Sánchez, quien reconoció que tras la jugada se acercó al juez para que revisara la infracción.

“Es muy extraño. Se los dije tres o cuatro veces, que era codazo. Y no, me dijo que era manotazo. Para nosotros, son faltitas. Te estás jugando una clasificación a cuartos. Por errores arbitrales, no pudimos”, se quejó.

“Ya van varias, no es primera vez que la pasa. La Conmebol tiene que aprender de lo que es Europa. No es excusa, pero calienta. Con Perú lo mismo. Con Argentina. Un partido con uno menos es complicado. Te vas caliente. Una expulsión así jode todo el partido, caga todo el partido”, explicó Alexis, quien reafirmó sus dichos en entrevista con DSports.

Nos caga todo el partido (...) este partido de hoy, con uno menos fue complicado — Alexis Sánchez

“Yo le dije al árbitro antes que no lo veía como el responsable de llevar todo con calma por ser el juez principal. Parecía una lucha, todos luchando, y eso lo detiene el árbitro dentro del campo. Varias veces ha tenido cosas con nosotros. Se lo dijimos antes, que arbitrara bien, y nada, preocupa un poco porque pasó con Perú, pasó con Argentina y lo dije antes, no es excusa, porque teníamos que haber pasado, pero solamente son detalles que te influyen en el campo de juego y luego pierdes, como nos pasó hoy día”, puntualizó.

PUBLICIDAD

La bronca de Claudio Bravo con Roldán

Tan indignado como Sánchez estuvo el arquero, quien luego de quedar fuera del partido por lesión y tener que sufrir el encuentro desde la banca de suplentes, escribió en su cuenta de X un lapidario reclamo en contra de Roldán y Conmebol. Tan duro como los reclamos que le hizo al colombiano -junto a Matías Catalán- en el entretiempo del encuentro.

“Increíble que con la tecnología que existe a día de hoy en el fútbol te puedan cagar de está manera, cuesta mucho entenderlo, imposible competir contra esto. Nos vamos con la frente en alto. ¡Entregamos todo!”, se descargó.