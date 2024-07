Felipe Bianchi lapida actuación de Chile en Copa América y asegura que “somos uno de los peores equipos del continente”

Más allá de culpar al VAR, a los criterios arbitrales o aseverar una supuesta confabulación de Conmebol para perjudicar a la selección chilena en la Copa América de Estados Unidos 2024, Felipe Bianchi realizó una contundente crítica en sus redes sociales al rendimiento deportivo de la Roja y la nula renovación de la Generación Dorada.

Alejado de las voces de expertos deportivos que apuntaron sus dardos hacia el arbitraje de Wilmar Roldán contra Canadá, el periodista aseguró en una publicación en su cuenta de Instagram que la abrupta marginación de Chile del torneo continental se debió a que la Roja “fue siempre un equipo mediocre”, y que en la actualidad “es uno de los peores equipos del continente junto a Bolivia, Paraguay y Perú”.

Las contundentes críticas de Felipe Bianchi

“Seamos serios. Lo primero es lo primero, para evitar el peligro populista y simplón de creer que estamos bien y sólo factores externos nos dejaron afuera de la Copa América. Se jugó mal. Chile fue siempre un equipo mediocre, predecible, con poca variedad, que llegó muy poco”, expuso el exrostro de CQC, quien apeló a la gran cantidad de deficiencias del seleccionado nacional en el transcurso del torneo.

“Tres ataques por partido (eso fue) es una cosecha pobrísima para pretender avanzar en cualquier torneo. Hubo escasa actitud, bajísimos niveles individuales y en algunos casos un enervante temor escénico, especialmente en creación y ofensiva; muchas dudas colectivas y una baja condición física para sostener el ritmo de equipos de escaso nivel pero fuertes como Perú y Canadá”, continuó.

Para Bianchi, el equipo de Ricardo Gareca nunca pudo imponer sus términos en sus encuentros frente a Perú, Argentina y Canadá, motivo suficiente para explicar su eliminación del torneo.

“Lo cierto es que no se logró ser superior al rival en ninguno de los tres partidos y, por primera vez desde 2004, nos vamos en primera ronda. Y sin goles, por segunda vez en la historia. Dramático”, puntualizó.

“Segundo y sólo segundo plano: los malos arbitrajes, los errores feroces de los jueces y sobre todo el pésimo uso del VAR. Francamente indecente. Malo para todos. Pero de ahí a pensar que hay una confabulación especial contra Chile y sólo contra Chile, por nuestro ‘feroz poderío’ (estamos octavos en clasificatorias y llevamos dos mundiales seguidos sin clasificar) resulta a lo menos aventurado, por no decir ridículo”, agregó Bianchi.

La receta de Felipe Bianchi

Pese a su lapidario diagnóstico, el periodista aseguró que “no está perdido todo” para la Roja, que para revertir su actual situación deportiva deberá “trabajar y mejorar muchísimo”.

“¿Está todo perdido y vamos derecho a la tercera eliminación seguida de los mundiales por primera vez en nuestra historia? No. No es para tanto. Pero hay que trabajar y mejorar muchísimo. Hoy somos uno de los peores equipos del continente junto a Bolivia, Paraguay y Perú. Muy por debajo de Uruguay, Argentina, Brasil y Colombia, y probablemente por abajo de Venezuela y Ecuador”, dijo.

“Y eso, que no es nuevo (los resultados y los números lo ratifican hace rato), no es culpa de un árbitro malo o de un pelotudo en el VAR. Miremos donde hay que mirar: muy malos dirigentes, bajísimo nivel del torneo local y renovación demasiado lenta de una Generación Dorada que ya no está para competir y que no fue reemplazada nunca por nuevos talentos, que siguen sin aparecer”, finalizó.