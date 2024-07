“Algo con lo que no podría vivir”: Johnny Herrera realizó íntima confesión sexual en streaming del Rambo Ramírez

Marcelo “Rambo” Ramírez estrenó este lunes su streaming “El legado” de su canal Youtube con una extensa entrevista al exarquero de la U, Johnny Herrera, quien reveló detalles de los inicios de su carrera en el fútbol profesional y sorprendió con una íntima confesión sexual.

PUBLICIDAD

En la primera parte de la entrevista dada al otrora portero de Colo Colo fue que Herrera recordó los duros inicios que tuvo para convertirse en profesional del deporte, cuando a los 13 años su madre lo apoyó para dejar Angol y viajar a Santiago para probarse en Universidad de Chile.

La confesión sexual de Johnny Herrera

“De chiquitito, dándole solo. Lo pasé muy mal, recuerdo. Pésimo, porque era regalón. Llegar a los 13 años de un pueblito, en provincia, a llegar a la capital a arreglártelas sólo prácticamente con mi mamá, que me pagó todo el primer año. Pensión, colegio, todo”, contó el actual panelista de “Todos somos técnicos”, quien reconoció que “sin el apoyo de mamá quizás no era posible (...) lloraba día por medio porque me quería volver a Angol”.

De chiquitito, dándole solo. Lo pasé muy mal, recuerdo. Pésimo, porque era regalón — Johnny Herrera

Tras ese recuerdo, más sus experiencias en sus pasos por el cuadro azul, Corinthians y Audax Italiano, fue que el exarquero fue abordado por Ramírez con una serie de preguntas flash, entre las cuales, según indica lahora.cl, reconoció sentirse decepcionado de la gestión del Presidente Gabriel Boric, haber sufrido mucho con los goles que le anotó Esteban Paredes, y no poder vivir sin sexo.

Opens in new window Johnny Herrera fue entrevistado por Marcelo Ramírez. Fuente: Captura de pantalla del streaming "El Legado", del canal Youtube de Marcelo Ramírez.

“Es algo con lo que no podría vivir”, aseguró Herrera, quien en el avance de la segunda parte de su entrevista -que será emitida este miércoles- aseguró que los representantes son “otras de las decepciones” actuales del fútbol, que su mejor amigo en Angol es un colocolino a quien debe bloquear cada año en redes sociales cuando empieza el campeonato nacional “para que no me moleste”, y que no poder retirarse en la U fue como “que me hayan robado un pedacito de corazón”.