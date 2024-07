Cristiano Ronaldo confirma que está disputando su “última Eurocopa”

HAMBURGO, Alemania (AP) — Cristiano Ronaldo confirmó que la Eurocopa de este año será la última de su carrera.

La súperestrella portuguesa está jugando el torneo por sexta vez, un récord. La selección lusa alcanzó los cuartos de final, donde Kylian Mbappé y Francia esperan en Hamburgo el viernes.

En declaraciones a la emisora pública portuguesa RTP, después de la victoria en la tanda de penales sobre Eslovenia el lunes, el astro de 39 años dijo: “Es, sin duda, mi última Eurocopa.

“Pero no estoy emocionado por eso. Me conmueve todo lo que significa el fútbol, el entusiasmo que tengo por el juego, el entusiasmo por ver a la afición, a mi familia, el cariño que la gente me tiene”.

Uno de los goleadores más prolíficos en la historia del fútbol, con un récord de 14 goles en la Eurocopa, dijo que su principal motivación ahora era “hacer feliz a la gente”. Lloró durante el partido contra Eslovenia después de que Jan Oblak le atajó un penal en la prórroga.

“No se trata de dejar el mundo del fútbol”, dijo. “¿Qué más puedo hacer o ganar? No se va a reducir a un punto más o un punto menos”.