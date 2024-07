“¡No te puedo creer!”: Johnny Herrera reveló que se fue a probar a la UC mientras jugaba en la Universidad de Chile

Al parecer Johnny Herrera no siempre tuvo su corazón en la Universidad de Chile, es que durante una entrevista del 2001 con la revista Triunfo se dio a entender que en algún momento de su vida su fanatismo se encontraba en la Universidad Católica. Ahora, el exfutbolista aclaró los rumores y contó la verdadera historia detrás de estos cahuines futboleros.

PUBLICIDAD

En este contexto, es donde Marcelo Ramírez le consultó sobre estos rumores en el primer capítulo de El legado: “¿Cuándo te hiciste chuncho… fuiste siempre chuncho?”, le consultó.

“Yo sí, si hay una confusión ahí. Lo que pasa es que hay otra historia. Cuando chico, yo me fui a probar a Católica. A los 14 años, en el segundo año en Santiago”, aclaró.

“Estando en la ‘U’, te vai a probar a Católica”, comentó en “Rambo”, sacando conclusiones apresuradas.

“Estando en la ‘U’, claro, y jugando y todo”, continuó Herre, explicando que fue “porque vivíamos cuatro en la pensión de Providencia, en Pedro León Gallo con Salvador… buen barrio, buen barrio. Entonces, éramos buenos para hacer la cimarra. Éramos cuatro: estaba Jerez que era de Traiguén; estaba Albornoz, que es JJ (Juan José) Albornoz, que después jugó profesional, y César Moya, que no llegó. Estudiábamos en el Augusto d’Halmar, extraordinario colegio. Nos acostumbramos a hacer la cimarra y la Yolita Campos, que en esa época era la asistente social, nuestra apoderada, nos pilló”.

Eso sí, cuando pillaron que no estaban cumpliendo con sus responsabilidaddes, Yolita les dijo que debían irse y le entró todo el miedo a Herrera, por lo que intentó salvar su estadía en Santiago a toda costa.

“El informe de ella era que nos querían echar a los cuatro. Cresta, nos van a echar, y ya cachábamos porque nos habían pasado el dato. Entonces, faltaba un mes y medio para que terminara el año y yo, pucha, estaba atajando todo, me estaba acostumbrando a Santiago, cómo me iba a perder la oportunidad de ser cadete”, por eso “me fui a probar a Católica”.

PUBLICIDAD

“¡No te puedo creer!”, se reía a esas alturas el “Rambo” Ramírez.

“Se tergiversó toda la situación”

“Entrenaba en las tardes en la ‘U’ y tenía como un día por medio en que seguí faltando al colegio, y me fui a probar una vez a la semana a Católica. Me agarró (Ronnie) Radonich, me acuerdo de él, no sé si él se acuerda de mí, y me hizo ir todo el tiempo. Me consiguió ropa, ¿cachái? Cachó que tenía condiciones. Me acuerdo que iba en la tarde, entrenaba con una serie mayor. Y claro, yo probándome, dejái la vida, po hueón. Atajaba todo”.

“Por eso salió después que yo había ido a Católica, no sé por qué cosa, y ahí se tergiversó toda la situación. Yo pensé que me iban a echar. A final de año, si hablái alguna vez con JJ Albornoz, los echan a ellos tres y a mí me dejan. Nunca supe por qué. Algo gatilló que me dejaran a mí y a ellos los mandaran de vuelta a sus casas”, expuso sobre sus compañeros.