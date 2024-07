“Ojalá de por vida”: Aníbal Mosa confirma querella contra hinchas de Colo Colo que provocaron incidentes con Universitario

Tal como se anticipó en los días posteriores a los incidentes provocados por hinchas de Colo Colo en el estadio Monumental, en el suspendido partido amistoso frente a Universitario de Lima, el presidente de ByN, Aníbal Mosa, confirmó esta tarde que el club albo patrocinará una querella en contra de los responsables de los desmanes ocurridos en dicho encuentro.

Fue en la conferencia de la presentación oficial del delantero Javier Correa, que el mandamás de la concesionaria a cargo de la administración del Cacique adelantó la serie de medidas que tomará la institución deportiva para atacar y “darles una pelea frontal” a “los bandidos” que en sus palabras, han afectado notoriamente la imagen del club popular.

La lucha de Mosa contra hinchas de Colo Colo

“Para que el mundo colocolino entienda que nosotros, para hacer este tipo de esfuerzos, como el de Javier (Correa) y hacer contratos millonarios, tener a Arturo Vidal, y mantener nuestro plantel, nosotros necesariamente necesitamos jugar a estadio lleno. Colo Colo, su segundo ítem de ingresos es el borderó. Entonces, no son cosas menores cuando esta gente, estos bandidos, que no tienen otro nombre, mal llamados hinchas. Estos bandidos, estos piños, generan estos problemas, no solamente le están generando un problema al hincha que no puede entrar al estadio, que es su casa, sino que le están generando un problema también a ByN, Colo Colo , como quieran llamarlo, para las futuras contrataciones”, indicó el empresario pesquero.

Para el dirigente albo, estos “bandidos no nos pueden ganar la pelea a nosotros”.

“Por eso es que hemos decidido darles la pelea frontal a esta gente, y lo vamos a hacer desde dos o tres puntos. Primero, desde el área legal. Nosotros estamos identificando las imágenes del problema que hubo con el partido contra Universitario, donde gente salió de (las tribunas) Arica y Cordillera, y se fue a meter a la barra de Universitario y tiraron bombas lacrimógenas. Vamos a identificar a esas personas y nos vamos a querellar, como primera cosa. Les vamos a negar la entrada, ojalá de por vida si fuera por mi, a un estadio, porque de esa manera deben ser las sanciones”, aclaró Mosa, quien adelantó que bajo su administración en Colo Colo emularán el ejemplo inglés para erradicar la violencia de su estadio.

“Tenemos que emular lo que alguna vez hicieron los ingleses, cuando dejaron caer todo el peso de la ley. Donde les afectó a sus competencias nacionales, donde les afectó a sus copas internacionales. Nosotros como Colo Colo no nos vamos a quedar con los brazos cruzados viendo cómo un grupo de bandidos, porque ellos no tienen otro nombre que bandidos, están echando a perder a la institución más grande”, puntualizó.

Las medidas de Colo Colo para combatir la violencia

“Primero, los vamos a perseguir legalmente. Segundo, estamos reflotando un par de proyectos que tienen que ver con los accesos. Hace un par de años atrás una empresa brasileña nos hizo una propuesta para poder generar todos los accesos que tiene el estadio nuevos. Hoy lo estamos reflotando, y estamos teniendo una conversación con ese proveedor y también estamos conversando con Harold (Mayne-Nicholls) para que en la proyección de la construcción del nuevo estadio estos pórticos nuevos vayan a servir”, agregó.

En esa línea, el dirigente explicó que “estamos haciendo con nuestro nuevo gerente de operaciones una serie de medidas para tomar en el mediano plazo para que no nos vuelvan a pasar estos temas”.

“Así es que una vez que tengamos toda esta batería de ideas que tenemos plasmadas, vamos a pedir una reunión con la autoridad pública, que ya hemos tenido algunos acercamientos, para poder ir a mostrarles y decirles que nosotros somos los primeros en querer ahuyentar a estos bandidos del estadio, porque no solamente nos hacen mal públicamente sino que nos dejan muy mal como institución porque el 99% del colocolino es un hincha que viene tranquilo al estadio. No viene pensando que va a tirar una bomba o va a hacer daño”, dijo.