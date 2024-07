“Pediremos paralizar el torneo”: dirigentes de club amateur de Punta Arenas se fueron en contra de la ANFP por eliminarlos de Copa Chile

Nikita Jaguello, dirigente del club amateur Presidente Ibáñez, anticipó que llegarán hasta las últimas instancias judiciales para resarcirse de la insólita eliminación por secretaría que sufrieron en Copa Chile por parte de la ANFP, que decidió marginarlos del torneo y clasificar a Huachipato debido a las condiciones climáticas de Punta Arenas.

PUBLICIDAD

Y es que ni bien comenzaron los partidos de las primeras fases regionales de la copa, el duelo entre los puntarenenses de Presidente Ibáñez y los vigentes campeones del fútbol chileno fue suspendido debido a las nevazones que cayeron en la austral ciudad.

Reclamos por eliminación de Copa Chile

“Las condiciones del campo de juego no nos dan la garantía para desarrollar de forma normal el espectáculo, lo cual pone en riesgo la integridad física de los jugadores”, señaló el pasado domingo el árbitro Matías Quilla como argumento para suspender el partido.

Una decisión que este martes fue ratificada por la propia ANFP, que en un comunicado explicó que “el Directorio de la Federación de Fútbol de Chile acordó reprogramar el partido entre Club Presidente Ibáñez y Huachipato y definió que, si las condiciones climáticas no eran buenas, éste no se realizaría y, como consecuencia, el club sería eliminado. El sábado 29 de junio se advirtió que no se encontraban las condiciones mínimas para realizar el encuentro y de esta forma, y cumpliendo con el acuerdo del Directorio de la FFCH, Huachipato avanzó de etapa”.

Argumento que, por cierto, cayó como un balde de agua fría entre la comunidad austral, incluido el reconocido cantante Pailita, ilustre ciudadano de Punta Arenas, quien en sus redes sociales aseguró que “encuentro inaceptable lo que le pasó a mis hermanos de Punta Arenas, del Club Deportivo Presidente Ibáñez, con el partido pendiente por la Copa Chile ante Huachipato”.

Nos sentimos como si nos hubieran dado un martillazo en la cabeza — Nikita Jaguello

“Invirtieron más de 15 millones de pesos en la cancha sólo para que el partido se juegue. Postergaron la fecha para que el partido se realizara, le hicieron comprar las entradas a miles de personas que estaban emocionadas por ver a sus familiares o amigos jugar algo tan importante para la región. ¿Y no se presentan? ¿Y además les regalan los puntos sin dar ninguna explicación? ¿Que hue*** está pasando? Y nadie habla de esto, porque como son equipos de barrio y ciudades lejanas no les toman importancia”, reclamó el intérprete urbano nacional, ultra indignado por el arbitrario ningueno de la ANFP con el club y la ciudad.

“Perdónenme que me meta en esto, pero a la mayoría de los muchachos los conozco de pequeño y me da rabia que estén pasando por esta situación. ¡A mi ciudad se le respeta y al fútbol también! ¡Háganse cargo de su error! La ANFP tiene que hacerse cargo. Queremos respuesta, los muchachos lo único que quieren es que se juegue el partido, se jugó una fase completa para llegar donde están y como cualquier equipo esforzado se lo merecen”, puntualizó.

PUBLICIDAD

Como no hemos tenido ninguna información, lo más probable es que se va a interponer un recurso de protección pasado mañana — Nikita Jaguello

Sus quejas no fueron las únicas que se escucharon en la región magallánica, puesto que los propios directivos de Presidente Ibáñez, como su vicepresidente Nikita Jaguello, aseguraron que le “hicieron un daño profundo a la comunidad de Punta Arenas”.

Acciones legales en contra de la ANFP

“El fin de jugar la Copa Chile era que la comunidad de Punta Arenas participara y pudiera ver a un club de Primera División jugar acá, en una zona donde no hay fútbol profesional. Con la ayuda de la ANFA regional de Magallanes, fondos del gobierno regional y también de nuestro propio bolsillo, invertimos más de 20 millones de pesos para poder traer a Huachipato a jugar acá”, contó en lun.com.

Opens in new window Hasta Pailita se unió a la polémica por la eliminación de Presidente Ibáñez de Copa Chile. Fuente: Instagram @pailita.k7k.

“Cuando un equipo profesional viene a jugar piden condiciones de seguridad mayores y tuvimos que invertir en eso. Teníamos vendidas dos mil doscientas entradas, de las tres mil doscientas de capacidad del estadio, y ahora las tendremos que devolver. Tenemos que rendir el proyecto que presentamos para poder obtener financiamiento y ahora no sabemos qué hacer, porque no hubo partido. Nos sentimos como si nos hubieran dado un martillazo en la cabeza”, prosiguió.

“Como no hemos tenido ninguna información, lo más probable es que se va a interponer un recurso de protección pasado mañana. Pediremos paralizar el campeonato. Huachipato no puede seguir jugando hasta que se cambie la resolución en la que le entregaron los puntos. No está en las bases de la Copa Chile ni en ningpun campeonato, se los entregaron por designación”, finalizó.