Argentina vs Chile en Nueva Jersey ha sido el partido con mayor asistencia en la primera ronda de la Copa América

El partido entre Argentina y Chile en el MetLife Stadium tuvo la mayor asistencia en la primera ronda de la Copa América, atrayendo a más de 81 mil espectadores, reflejando el interés creciente por el fútbol en Estados Unidos.

PUBLICIDAD

El encuentro entre Argentina y Chile, disputado en el MetLife Stadium de Nueva Jersey, logró convocar a 81.107 espectadores, la cifra más alta de la primera ronda de la Copa América 2024. Este evento atrajo mayoritariamente a seguidores de la albiceleste y neutrales deseosos de ver a Lionel Messi. La victoria por 1-0 de Argentina destacó en un torneo que, pese a las distancias y la popularidad del fútbol en EE.UU., logró cifras alentadoras de asistencia.

1.115.391 personas asistieron a los 24 partidos de la primera ronda, con un promedio de 46,474 espectadores por juego. El segundo partido con mayor asistencia fue el de Venezuela vs. México en el SoFi Stadium de Los Ángeles, con 72.773 espectadores. Otros encuentros con más de 70 mil asistentes incluyen Argentina vs. Canadá en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta (70.564) y Brasil vs. Colombia en el Levi’s Stadium de San Francisco (70.971).

Los partidos con menos público

No obstante, algunos partidos tuvieron menor convocatoria. Ocho juegos contaron con menos de 30 mil asistentes, generalmente en estadios más pequeños. Por ejemplo, el Q2 Stadium de Austin acogió a 20.240 espectadores para el partido Venezuela vs. Jamaica, mientras que el Allegiant Stadium de Las Vegas no logró llenar ni la mitad de su capacidad con 24.074 espectadores para el Ecuador vs. Jamaica.

Los encuentros con menor asistencia fueron Panamá vs. Bolivia en Orlando (16.129), Perú vs. Canadá en Kansas City (15.625) y Costa Rica vs. Paraguay en Austin (12.765). Este último enfrentamiento tuvo baja asistencia ya que ambas selecciones estaban eliminadas.

A pesar de estos números, la asistencia general fue positiva, reflejando un interés creciente por el fútbol en un país donde este deporte está en auge.