¿Quién es Taylor Fritz? La bestia negra de Alejandro Tabilo que llega al duelo de Wimbledon en medio de la polémica

Este sábado la mejor raqueta de la actualidad en el país, Alejandro Tabilo (19° ATP), tendrá una inmejorable oportunidad para instalarse por primera vez en su carrera deportiva en los octavos de final del Abierto de Wimbledon ante el estadounidense Taylor Fritz (12°), en un duelo con registro negativo para el chileno, pero que el nacional espera revertir para seguir en carrera en el césped británico.

Sera desde las 8:00 horas aproximadas que Tabilo buscará su paso a la siguiente ronda frente a un viejo conocido en el circuito, quien en las dos ocasiones en que se han visto las caras ha salido airoso frente al nacional.

El nuevo desafío de Alejandro Tabilo

Un 7/6(2) y 6/2 en la segunda ronda del Masters 1000 de Indian Wells, de este año; y otro 6/1 y 6/4 en los octavos de final del ATP 250 de Houston, en 2022.

Viene jugando muy bien, ya me ganó este año. Estoy bien, quiero llegar lo mejor posible físicamente, recuperar bien, y a tratar de jugar suelto — Alejandro Tabilo

“He perdido en arcilla y cemento con él, así es que hay que ir con todo el sábado y tratar de cambiar un poco la historia”, confesó Tabilo en ESPN (canal que transmitirá el partido, tanto en su señal de cable como en streaming, en la plataforma de Disney+), donde anticipó que el de mañana será “un partido muy duro, y hay que estar muy firme. Recuperarme bien, y analizar muy bien todos los partidos que he jugado con él”.

Alejandro Tabilo ha perdido en superficies de arcilla y pista dura ante Taylor Fritz. Ahora se enfrenta al estadounidense en cancha de pasto. Fuente: ATP Tour.

“(Fritz) viene jugando muy bien, pero yo estoy bien, y quiero llegar lo mejor posible físicamente y tratar de jugar suelto. Me siento muy confiado, vengo jugando bien, sacando bien, así que ojalá pueda hacer un buen partido. Hay que salir con todo”, puntualizó por su parte en el sitio septimogame.cl, donde reafirmó sus convicciones porque este año ha sabido jugar bien en todo tipo de superficie.

“Creo que va mucho por la confianza que tengo. Siento que mi juego me ayuda mucho en pasto, cuando estoy sacando bien, y con mi revés que es bien plano. Estoy muy bien físicamente, los años anteriores no he llegado de la mejor manera al pasto, así que estoy feliz de poder estar jugando a este nivel, y sintiéndome tan bien. Con toda la confianza que tengo, siento que puedo jugar bien en todas las superficies”, aclaró.

La polémica del rival de Alejandro Tabilo

Su rival, en tanto, si bien tiene un historial positivo frente al chileno y es el de mejor rendimiento de esta temporada en la superficie donde se enfrentarán el sábado, llega en medio de la polémica a la ronda de los 32 mejores.

Esto, porque luego de imponerse al francés Arthur Rinderknech (75°) en la segunda ronda del torneo británico, se enfrascó en una mediática discusión con su rival por un anterior partido de ambos en Roland Garros, donde los hinchas galos lo molestaron todo el encuentro que finalmente le ganó al galo.

“El ambiente será más tranquilo y llorará un poco menos. No tengo nada en contra de él, pero si esperaba que el público francés le diera besos entre los puntos, estaba equivocado”, escribió en redes sociales Rinderknech, quien asumió que ese recuerdo podría darle alguna ventaja en el partido de este año en Wimbledon. Cosa que finalmente no sucedió, pero que llevó a Fritz a lanzarse con todo una vez que acabó el encuentro y luego, en la conferencia de prensa con los medios de comunicación.

Normalmente no estoy pendiente de esas cosas, pero es complicado no verlo cuando alguien se sale de su camino para lanzar un dardo hacia ti — Taylor Fritz

“Normalmente no estoy pendiente de esas cosas, pero es complicado no verlo cuando alguien se sale de su camino para lanzar un dardo hacia ti. Era difícil no verlo porque todo el mundo me estaba etiquetando, se aseguraron de que lo viera. Tan pronto como lo vi, el partido estaba básicamente terminado”, reconoció.

“Es algo que me da un fuego extra, obviamente. Soy una persona muy tranquila. No hago nada que pueda molestar a nadie, así que cuando alguien lo hace, no lo acepto. Eso me dio fuerzas extra para ganar. Cuando nos dimos la mano en la red le dije: ‘Que tengas un buen vuelo a casa’. Me preguntó qué le había dicho y se lo repetí. Me respondió que seguía compitiendo en dobles y le dije que bien por él. Empezó a preguntar por qué era así. Le dije que él sabía lo que había dicho. No me faltes el respeto antes del partido y luego te esperes que sea agradable. Así no es como funciona”, finalizó.