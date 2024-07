“¿No sé qué récord más hacer?”: Alexis se sincera con Mark González y revela el apoyo de su madre para dedicarse al fútbol

A la espera de definir su futuro, que zigzagea entre los coqueteos de sus anteriores clubes, Udinese y River Plate; o los rumores de un eventual regreso a la Premier League (Ipswich Town), Alexis Sánchez disfruta de unas vacaciones en Estados Unidos tras su participación en Copa América.

Fue precisamente en ese relajado escenario que este domingo el Niño Maravilla compartió en sus redes sociales un fragmento de la entrevista que le dio a su excompañero en la Roja, el retirado futbolista Mark González, y que será emitida esta noche, desde las 21:00 horas, en el canal Youtube del formado en la UC.

Las revelaciones de Alexis Sánchez

Un espacio donde el delantero refirmó la importancia de su madre en sus inicios en el fútbol, y en el que salió al paso de las críticas recibidas por sus últimas actuaciones en la selección chilena.

“Yo estuve en el Barcelona con 21 años y no era joven. Ya había jugado un Mundial con 21 años, y no era joven ya. Yo soy mucho de aprender, de mejorar, me gusta analizarte a ti, y aprender de ti”, indicó Sánchez, quien aseguró que su paso por la Roja le ha entregado una serie de hitos deportivos, a su juicio, difíciles de igualar.

Goleador histórico, más partidos en la selección, más asistencias. ¿No sé qué récord más hacer? — Alexis Sánchez

“Goleador histórico, más partidos en la selección, más asistencias. ¿No sé qué récord más hacer?”, enfatizó Sánchez, quien reconoció que si bien no considera las críticas de quienes no han jugado fútbol o de exjugadores que nunca han superado sus registros, sí está atento en apoyar a futbolistas nacionales de proyección, como Darío Osorio.

Opens in new window Alexis Sánchez. Fuente: Instagram @markgonzalez11.

“Pa’ qué discutir con alguien que a lo mejor nunca le pegó a un balón, o alguien que mejor nunca me superó. Pero un chico, que ve las redes, y lo están criticando (le digo). ‘Fuerte, carajo, disfruta’”, indicó Alexis, quien no dudó en destacar la importancia del apoyo incondicional de su madre en su desarrollo futbolístico.

“A veces uno no lo dimensiona, lo que te puede ayudar tu madre. Porque yo cuando hacía un gol, la miraba a ella, que me estaba mirando”, reconoció.

“La que me apoyó siempre, siempre, ha sido mi madre, en el sentido que me iba a ver a los entrenamientos, me llevaba. Y ella lo único que buscaba es que yo fuera feliz. Ella no me exigió nunca jugar a la pelota, hasta es mi entrenador. Hasta el día de hoy me dice que ‘tienes que jugar así, pegarle tú al arco. Tus compañeros tienes que apoyarlos, apóyalos, al final son niños pequeños’. En ese sentido, ella me daba consejos” , dijo.

“Y a veces uno no dimensiona lo que te puede ayudar tu madre. Me enseñaba, me acompañaba, me llevaba para acá, me llevaba para allá, me llevaba su frutita, y eso lo veía en el campo. Yo cuando hacía un gol, la miraba, y ella me estaba mirando. Eso era en Tocopilla”, contó Alexis, quien reforzó en su registro de la entrevista un llamado a los padres de futuros deportistas.