Luis Mena: “‘Tiane’ Endler tiene mucho que entregar todavía, la recibiremos con los brazos abiertos”

Este viernes y el próximo lunes, la selección chilena femenina de fútbol visitará a Paraguay, en dos amistosos a disputarse en Ypané. Luis Mena sigue encabezando la etapa de recambio para la cual lo contrataron, que involucra a la Sub 20 y a la Sub 17, combinados que acaban de anunciar a sus nuevos entrenadores.

PUBLICIDAD

En este proceso de renovación, Christiane Endler tiene las puertas abiertas, como advierte “Lucho”, cuyo nombre rondó por Colo Colo en los últimos días para el fútbol joven. “Son rumores”, aclara.

¿Hay algo de cierto en esos rumores que surgieron sobre un posible retorno al fútbol joven de Colo Colo?

Siempre mi nombre suena cuando pasan situaciones en el club, lo viví estando allá mucho tiempo, se iba un entrenador y yo sonaba. Pero por un lado también es lindo que cuando están estas posibilidades, esté uno ahí en la palestra, porque algo bueno hice y el trabajo habla por sí solo, así que eso también me pone muy contento y orgulloso.

¿Pero el compromiso está con la selección femenina en este momento?

Sí, sin duda, mientras no llegue algo concreto. Obviamente que uno está pendiente, pero imagínate que nosotros tenemos fecha Fifa ahora, entonces estamos con todas las pilas puestas. Hay un proyecto bonito acá que estamos armando, con la jefatura técnica de las selecciones femeninas, nos estamos haciendo cargo de todo eso y hay mucho trabajo por hacer. El día de mañana, si llega algo, nos sentaremos a conversar, como tiene que ser, pero hoy estoy 100% enfocado en la selección femenina.

Te llevo un poco al pasado, ¿qué sabor de boca te dejó la participación en los Juegos Panamericanos?

PUBLICIDAD

A pesar de todas las situaciones que pudimos vivir, quedé muy contento y satisfecho. Algo que quizá no se habló tanto fue del buen andamiaje del equipo, de que se les ganó a rivales a los que no se les había ganado nunca, como Jamaica, Estados Unidos y Paraguay, y logramos un hito histórico que quedó marcado a fuego en nuestras jugadoras y en nuestro cuerpo técnico también, porque era el gran desafío que teníamos durante este período, donde íbamos a hacer este análisis y este recambio progresivo que estamos tratando de generar. Dejamos un sabor muy bueno en el paladar del hincha de la Selección logrando esa medalla de plata.

Más allá de la medalla de plata, una de las grandes peleas que viene dando el fútbol femenino es que la gente lo empiece a tomar en serio profesionalmente, entonces, el que una jugadora de campo haya tenido que ponerse al arco, ¿crees que le resta seriedad a esta lucha?

El fútbol femenino siempre ha tenido que remar contra la corriente. Obviamente, estamos siempre haciendo ese análisis y esa autocrítica en lo que nos pudimos haber equivocado, pero vuelvo a insistir, todo fue un poco ajeno a lo deportivo y eso nos deja tranquilos en lo que nosotros estamos realizando. Hay cosas por mejorar y eso es tarea de todos, y vamos dando pasos adelante en ese aspecto. Hoy estamos con una profesionalización en marcha, los clubes tienen que tener el 75% de sus equipos contratados, cada vez se va mejorando la infraestructura y la competencia, y eso es clave para que de una vez por todas el fútbol femenino tenga la importancia que se merece.

¿El capítulo de Christiane Endler en la Selección está cerrado o todavía hay conversaciones con ella?

Yo tengo una buena relación con “Tiane” y, aparte, sabemos lo importante que es para el fútbol femenino y para nuestra selección, así que las puertas siempre van a estar abiertas para ella, porque es una referente no solamente en la cancha, que todos ya sabemos, sino también por lo que aporta en la interna, por el profesionalismo que tiene y por lo que transmite a las demás jugadoras, eso es fantástico. Tiene mucho por entregar todavía, lo hemos conversado con ella. Quizá merecía este tiempo de descanso, porque todo recaía en sus hombros, pero el día mañana, por qué no, podría volver. Acá la recibiremos con los brazos abiertos.

Hace unos días, ella hizo unas críticas bastante crudas, de que pedían cosas básicas como una ducha caliente o unas colchonetas que no tuvieran hongos. ¿Tú te has topado con esa realidad?

Lo que pasa es que no es solamente a nivel de fútbol femenino, quizá nos hemos quedado, en líneas generales, un poco atrás en lo que uno va conociendo y viendo en otros países, pero sin duda que acá se están haciendo cambios importantes. Hoy Quilín se está refaccionando completamente: se arreglaron las canchas, tenemos una sintética de primer nivel, tienen riego automático y están en perfectas condiciones, a pesar de que se les da mucho uso; se va a hacer un gimnasio de casi 300 metros cuadrados; se van a mejorar las instalaciones de los camarines para todas las selecciones y todos los equipos que puedan visitarlos. Es un proyecto maravilloso, que esperemos el día de mañana también nuestra selección femenina lo pueda ocupar con todo el orgullo posible. Vamos dando pasos adelante y todas las críticas que se puedan haber hecho, sirven para que todo vaya mejorando.

Haciendo el paralelo con la selección masculina, a ti te ha tocado encabezar un proceso parecido al de Reinaldo Rueda, el de un recambio tortuoso. ¿Cómo evitar que pase lo mismo con la femenina?

Ése es el proyecto al cual yo vine, cuando me vienen a buscar, me proponen este desafío. Una de las cosas que puse sobre la mesa era que me dejaran posicionarme en las divisiones menores y hacer un catastro para ver lo que nos falta, y así empezar a generar un lineamiento completo de las selecciones, desde la adulta hasta la más joven, para poder dar ese salto de calidad que queremos a nivel femenino. Ahí es donde más tenemos que hincar el diente, donde más tenemos que poner las fichas es en el fútbol formativo, para que el día de mañana no queden estas brechas generacionales, como le pasó a la selección masculina. Desde que estamos acá, hemos hecho debutar a alrededor de 10 a 12 jugadoras. Hemos ido haciendo un recambio progresivo, porque tampoco es sacar 11 y meter 11, y a mí siempre me ha gustado generar esa mixtura en las nóminas, donde las de mayor experiencia puedan ir guiando a las jóvenes.

¿La idea entonces, con la llegada de Nicolás Bravo a la Sub 20 y de Vanessa Arauz a la Sub 17, es que todas las selecciones jueguen de la misma forma?

Ésa es la idea, hacer un lineamiento completo de las selecciones. Hicimos un catastro muy grande de entrenadores y entrenadoras para poder elegir el perfil que nosotros buscábamos. Son dos personas que tienen un gran bagaje. “Nico” dirigió mucho las infantiles en Universidad de Chile y después tuvo un paso por el equipo adulto, entonces conoce la realidad del fútbol femenino. Vanessa también es una entrenadora que tiene un muy buen currículum, donde ya dirigió selecciones en Ecuador, su país natal. Acá en Chile ha hecho un proceso muy interesante con las divisiones menores de Universidad Católica, donde las ha llevado no solamente a competir, sino que a ganar campeonatos, y eso nos mostró que va a estar muy alineada con lo que queremos.

Ya con varios amistosos dirigidos, ¿cómo llega el equipo a estos dos partidos con Paraguay?

Todas las fechas Fifa son un desafío para nosotros, porque queremos ir paso a paso dando saltos de calidad. Ahora vamos a enfrentar a un rival que seguramente va a ser directo en la Copa América, un equipo que se está preparando de muy buena forma. Ya lo enfrentamos en los Juegos Panamericanos y fue la primera vez que le ganamos. Es una selección muy competitiva, que tiene a su gran mayoría jugando en el extranjero, así que es muy importante para nosotros ver el nivel en que estamos. Vamos a llevar a muchas jugadores que quizá va a ser el primer partido ante un rival tan fuerte como Paraguay, para poder seguir evaluando y pensando en la Copa América del próximo año.

¿El objetivo para esa Copa América está claro?

La Selección no te permite ir a participar, siempre tiene que ir a competir, por eso hay que llevar lo mejor que tengas en ese momento. En la última Copa América fue quinta y clasificó al repechaje de ese Mundial, y obviamente que nosotros queremos seguir dando pasos adelante, no podemos retroceder. Ése es el objetivo principal que tenemos, mejorar ese puesto.