“Estoy vivo de pura suerte nomás”: Nicolás Peric suma dos semanas hospitalizado tras sufrir una grave infección al pulmón

Este lunes, Nicolás Peric realizó una sentida reflexión desde sus redes sociales. La hizo desde la habitación de la Clínica Santa María, recinto médico donde lleva poco más de dos semanas internado como consecuencia de una severa neumonía y de una infección por la bacteria estafilococo dorado, que en sus palabras bien pudo haberle costado algo más que un fuerte dolor de espalda.

“A veces la vida nos pone pruebas de valentía y coraje, esta es una de las más fuertes que me puso en frente. Hoy que al parecer todo va mejor me atrevo a contar que no está fácil, pero espero que pronto sea solo una prueba más de lo que la vida me tiene preparado y que el camino sigue. Gracias a todos los que se tomaron el tiempo para darme ánimo y darme una palabra de aliento. Vamos arriba”, escribió el actual rostro deportivo de ESPN en su cuenta oficial de Instagram, cuya recuperación ha sido un largo camino entre recaídas y leves mejorías.

El dolor de Nicolás Peric

“Estoy vivo de pura suerte nomás. Me dio una neumonía en el pulmón izquierdo y una infección en la pleura, que está entre el corazón, los pulmones y las vértebras. Una lesera que le da sólo al más gil”, reconoce Nicolás en lun.com, medio de circulación donde su pareja, María Victoria Martínez, pone el tono de seriedad apropiado a un evento tan doloroso como inesperado para el clan familiar.

“Te puedo asegurar que esta vez no se lo tomó para la risa. Nunca lo vi con tanto dolor. Se me quería tirar del auto cuando lo traía a urgencias”, contó.

“Empecé con un dolor de espalda, pero pensé que era una contractura. El martes pasé a la Clínica Meds para que me vieran y lo tratamos como una contractura, pero el dolor no pasaba. Me tuvieron que poner corticoide para poder manejar de vuelta hasta mi casa. No pude dormir esa noche porque se había pasado el efecto del corticoide. Así que el miércoles me trajeron a la Clínica Santa María”, prosiguió el relato Peric.

“Llevo como quince días acá. Al principio me hicieron exámenes y arrojaron que tenía una masa pegada en las vértebras por fuera del pulmón izquierdo, pero eso me dolía tanto. Era lo único que se veía, una masa, una cuestión loquísima. Estuve una semana con antibióticos, pero el jueves me tuvieron que operar de urgencia para desinflar el pulmón, aspirar la infección y poder mandarla a estudios y ver qué antibióticos eran los correctos. Al final resultó ser una bacteria Estafilococos A”, contó.

“La neumonía está controlada en el pulmón derecho, lo complicado es la otra infección. Me pusieron dos drenajes, pero ya me sacaron uno de los tubos el sábado. Si sigue botando poquito como ahora, capaz que este martes me saquen el otro y me pueda ir a la casa el miércoles. Los doctores se han portado increíble”, agregó.

“Me cuesta hablar, me ahogo, tengo un tubo metido en el pulmón. Pero he ido mejorando, recuperando fuerza, salgo a caminar con los enfermeros. Venía dándole duro-duro con algunos proyectos desde enero, pero bueno, voy a tener que venir a dejarles platita a la clínica, jajajá. Da lo mismo, la salud está primero, ya volveremos con todo. Al menos ya pasó lo peor”, finalizó.