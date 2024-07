La pena de Marcelo Barticciotto: “En Chile le tienen odio a Argentina, quieren que gane cualquier otra selección”

Este domingo se disputará la final de la Copa América, donde medirán fuerzas Argentina y Colombia, que este miércoles le ganó a Uruguay, en un infartante partido. Y en el país, es cosa de ver las redes sociales, para darse cuenta cuál es el preferido por los chilenos para salir campeón.

El exfutbolista Marcelo Barticciotto, dijo en el programa F90 en ESPN, se refirió al clima que existe en Chile contra la albiceleste. “Yo no quería decir esto, pero me duele, porque yo amo a este país, como amo a Argentina, entonces me duele porque tontos hay en todos lados”, comenzó diciendo.

Agregó que “acá le tienen odio a Argentina, acá quieren que gane cualquier otra selección antes que Argentina, le tienen odio”.

“Acá dicen que el Mundial estaba arreglado, que la Copa América de Brasil también, entonces estaba todo arreglado”, dijo con desazón.

“Yo lo tengo claro y está bien, pero lo que estoy diciendo es que me duele”, sentenció.

Para muestra un botón

Hinchas de la selección chilena de la Marea Roja en Estados Unidos estropearon el banderazo de Argentina, en el Times Square previo al duelo de semifinales de esta noche entre Argentina y Canadá.

Tal como aconteció antes del partido que enfrentó a ambas selecciones en la fase de grupos de Copa América (triunfo de Argentina por 1-0), los seguidores nacionales aprovecharon la masiva asistencia de fanáticos argentinos en el Times Square de Nueva York para publicar en una de las pantallas gigantes del sector imágenes de Lionel Messi fallando su penal ante Ecuador, y otras de Alexis Sánchez anotando el penal estilo Panenka en la final del torneo continental de 2015.

El troleo, por cierto, no cayó bien en algunos medios deportivos argentinos, como el canal de cable TyC Sports que, tal como ha sido la constante en esta edición de Copa América, usó sus redes sociales para ironizar con la selección chilena.