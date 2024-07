Almirón se decanta por Catalán como refuerzo de Colo Colo y Valdivia asegura que lo hace para “velar por sus intereses”

Luego de varios días en los que evitó referirse a los nombres propios de los futbolistas que solicitó a ByN, Jorge Almirón reconoció este viernes que el jugador que desea para reforzar el segundo semestre a la defensa de Colo Colo es Matías Catalán.

El entrenador argentino del Cacique expuso esta tarde los motivos que tuvo para pedirle al presidente de la concesionaria, Aníbal Mosa, al defensor de Talleres de Córdoba por sobre los otros candidatos que ha sondeado el cuadro popular: los laterales derecho Mauricio Isla y Felipe Loyola.

El refuerzo de Almirón para Colo Colo

“Han jugado todos, el que más lo ha hecho es Óscar, que tiene muchísima experiencia y ha sido un aporte importante. Los demás chicos también, pasamos en Copa Libertadores y Opazo jugó la mayoría de los partidos”, explicó Almirón respecto del puesto que desea cubrir de cara a la segunda etapa de la temporada.

“Siempre es importante tener gente para generar competencia dentro del plantel, para generar competencia fuerte contra los rivales que vamos a enfrentar en los partidos importantes. El aporte de todos ha sido importante hasta ahora y se habla de jugadores para mejorar la jerarquía del plantel, simplemente eso”, agregó.

“El central zurdo lo dijo el presidente, pero no lo hablamos nunca. No hay nombres en específico, siempre es importante pero no hay. Yo fui claro con el presidente, me gusta (Matías) Catalán y es el que me gusta para reforzar la defensa. Después se está negociando con varios”, apuntó el DT, quien también tuvo palabras para Mauricio Isla.

“Se ha nombrado bastante y lo tenemos en cuenta. Se está trabajando porque no es fácil y esperamos que pronto pueda llegar”, sinceró.

“Hay muchos nombres y yo respondo a lo que la prensa dice con los que la gente se entusiasma. Son nombres de jerarquía, con experiencia. Isla me gustaría, pero hay otros también y nombrarlos es manosear, faltarle el respeto al club. Va por ahí”, finalizó el estratego transandino.

La postura de Jorge Valdivia

Su confesión no dejó indiferente a Valdivia, quien en el programa “Los tenores”, de radio ADN, valoró que el argentino haya hecho público su interés en Catalán.

“Almirón da un nombre propio, de una, distinto a como venía manejando la situación con la prensa cuando se le hacían estas preguntas sobre si era verdad que había pedido estos jugadores, cuando la tiraba al córner”, dijo.

“Fue enfático y claro, es un pedido más que una exigencia. Vela por sus intereses como entrenador de Colo Colo, entiende que es un jugador súper útil para las pretensiones, para el dibujo táctico”, indicó el Mago, que enfatizó que el naturalizado chileno “no necesita demostrar nada porque es titular en Argentina y probado en la selección”.

“Pero es difícil porque barato no es y Colo Colo ya se gastó mucha platita en (Javier) Correa. Lo ideal es que llegue, pero está complicado”, concluyó.