Patricio Rubio enfrenta demanda por giro doloso de cheques por cerca de $10 millones: arriesga cinco años de cárcel

El delantero de Ñublense, Patricio Rubio, se enfrenta por estos días a un complejo escenario judicial luego de informarse que fue llevado a juicio por giro doloso de cheques por un monto cercano a los 10 millones de pesos.

PUBLICIDAD

Según reportó latercera.com, con información proporcionada por el Poder Judicial en sus plataformas digitales, se consignó que el futbolista formado en Colo Colo, con pasos en Universidad de Chile, Unión Española y Everton, entre otros equipos, fue citado este jueves a una “audiencia de procedimiento de acción privada en la que se individualizó el proceso” en su contra.

La pena que arriesga Patricio Rubio

El trámite se llevó a cabo en el “cuarto piso del Octavo Juzgado de Garantía de Santiago”, instancia a la que Rubio no habría comparecido según se indicó en el acta del procedimiento.

El delito por el que el futbolista fue encausado, detalla el medio, es por giro doloso de cheques (sin fondos) y el monto involucrado alcanza a los $9.650.000, cantidad por la que los demandantes solicitaron “una pena de cinco años de presidio menor en su grado máximo”, acogiéndose a lo que indica el Artículo 22 de la Ley sobre Cuentas Corrientes Bancarias y Cheques.

De momento el deportista no se ha referido al tema en sus redes sociales, sin embargo, el juez de la causa en su contra, Álvaro Jiménez, ya evacuó una orden de detención en su contra, la cual deberá ejecutar esta jornada la Brigada de Investigación Criminal (Bricrim) de Carabineros en Chillán.

Cabe señalar que hace una semana el propio jugador había dado algunas luces respecto de sus problemas legales en sus redes sociales, cuando con motivo de su bajo rendimiento en el cuadro chillanejo explicó a sus seguidores que el último tiempo “no lo he pasado bien”.

“Quería disculparme con toda la familia roja, el último tiempo no lo he pasado bien y no estuve a la altura del equipo”, escribió en su cuenta oficial de Instagram.

PUBLICIDAD

“Pondré todo de mi parte para revertir la situación y seguir entregando alegrías al club desde mi lado. Le tengo un cariño inmenso a este hermoso club que me recibió de una manera increíble, espero poder estar muchos años más a gran nivel y seguir disfrutando como hasta hace poco”, señaló.

“Pondré todo lo que tengo para que así sea. No son excusas, pero es de hombre asumir, vamos hacia adelante que queda mucho camino por recorrer”, finalizó en su publicación.