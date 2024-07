Tabilo asegura que su polola ha sido crucial en su mejor año en el ATP: “Me ayuda con las comidas y hace dieta conmigo”

Alejandro Tabilo aseguró este viernes que su actual pareja, la argentina Malena de Lorenzo, es una de las grandes responsables de su mejor temporada en el circuito de la ATP Tour.

La mejor raqueta chilena de la actualidad, clasificado en el puesto 19 del escalafón ATP, ha alcanzado este año sus dos primeros títulos del circuito profesional: uno en la pista dura de Auckland, y el segundo en el césped de Mallorca.

Apoyo incondicional para Alejandro Tabilo

Triunfos claves en la carrera de Tabilo, pero que en sus palabras llegaron de la mano del apoyo incondicional de Malena, su coach Horacio Matta, y su kinesiólogo, Ignacio Guajardo.

“(Malena) ha sido muy importante, sobre todo por lo que he pasado en los últimos meses. Mi novia siempre ha estado ahí apoyándome, remarcando todo lo que debo hacer”, contó en lun.com Tabilo, quien incluso destacó el hecho que De Lorenzo “hasta me ayuda con las comidas y hace dieta conmigo”.

“Ha sido muy lindo. Y también su familia que me apoya un montón”, agregó el chileno, quien gracias a su polola incluso patentó la celebración estilo “Unagi” que utiliza los últimos años cuando gana sus partidos en los torneos de la ATP.

“Cuando empezamos a salir con Malena a mí me encantaba la serie Friends. Yo ya me la había visto y le dije que la viéramos juntos. Hay un capítulo donde el personaje de Ross habla del ‘Unagi’. Después estábamos hablando de que había que estar atentos de lo que pasa a nuestro alrededor, y nos empezamos a molestar con ‘Unagi’, que significaba estar alerta de todo a tu alrededor. De ahí salió la celebración que se volvió como una cábala y así la llevo usando casi dos años”, reveló Tabilo.

“También debo agradecer a mi coach, Horacio Matta, que me ha ayudado mucho todo este tiempo que hemos estado trabajando juntos, ha sido una parte fundamental en la parte mental. También mi kine, Ignacio Guajardo, que ha estado conmigo casi desde el principio de todo esto, así que sabe todo el sacrificio y el trabajo que hemos hecho”, prosigue el tenista nacional, quien por estos días también está mentalizado en realizar unos excelentes Juegos Olímpicos en París, representando a Chile.

“Es algo que he querido jugar desde chiquitito, siempre ha sido mi sueño. Después de los Panamericanos lo único que quería hacer era clasificar a las Olimpiadas y especialmente representar a Chile. Por todo eso es un sueño y yo creo que va a ser una semana inolvidable”, sinceró.

“Ha sido un año increíble para mí, inolvidable. Sobre todo hacer una final en cada superficie ha sido increíble. Ojalá seguir con ese nivel, con esa confianza y ojalá también, obviamente, que el cuerpo siga lo más sano posible. El partido con Djokovic me dio mucha confianza y me permitió soltarme un poco más y confiar en mi tenis. Me gustaría, obviamente, ganar un torneo de arcilla, porque significaría ganar en las tres superficies. Y sería lindo terminar el año dentro del top 15 o top 10, pero lo tomo con mucha calma y muy tranquilo nomás, jugando partido a partido”, finalizó.