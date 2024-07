“Esto es una caza de brujas”: Marcelo Bielsa se descarga con todo en contra de la Conmebol en la Copa América

Un violento descargo liberó este viernes el director técnico de la selección de Uruguay, Marcelo Bielsa, en contra de la Conmebol y la organización de la Copa América, en la previa del partido ante Canadá por el tercer lugar.

La rabia se originó ante las eventuales sanciones a sus 11 jugadores debido a la vergonzosa pelea que protagonizaron contra hinchas colombianos tras ser derrotados en las semifinales del torneo.

“Los jugadores reaccionaron como lo hubiera hecho cualquier ser humano. Si usted ve que hay un proceso para que todo se atenúe, una puerta de escape y prevención, pero ninguna cosa sucede, y están agrediendo a su mujer, a su madre, a un bebé. ¿Cuál va a ser su reacción? ¡Y me pregunta si van a sancionar a los jugadores! Pero por favor”, señaló el rosarino de 68 años, en un tono enfático, según consigna Meganoticias.

Tras esto, Bielsa disparó en contra del periodismo: “Las preguntas también actúan de manera cómplice. Cuando usted ve que hay un acto desproporcionado y violento, lo primero que hay que ver es a qué responde la reacción y si hubiera existido la posibilidad de reaccionar de otro modo. Todo esto lo saben, pero lo ignoran para invitar a uno de estos infelices que estamos de este lado a que abramos la boca, así ustedes no se ven afectados”.

Más adelante, abordó las “mentiras” pronunciadas durante la organización de la Copa América. “Hicieron conferencias para decir que las canchas estaban perfectas, cuando tengo un montón de fotos como prueba de su mal estado. Son una plaga de mentirosos. Ya dije todo lo que me prometí no decir”, aseguró.

“Scaloni se atrevió a decir una vez lo de las uniones (entre las alfombras de pasto) y le dijeron que no lo hiciera más. Él mismo tuvo que decir que no diría más nada. Los jugadores no pueden hablar. ¿Cuál es la amenaza? Deportiva, lo mismo que ahora. ¿Los van a suspender? ¡Pídanles disculpas! Tienen que decir ‘cometimos tales errores, somos responsables y nos hacemos cargo’”, añadió.

“Los futbolistas fueron obligados a hacer eso”

En la conferencia de prensa, Marcelo Bielsa se refirió nuevamente a los violentos incidentes que sucedieron a continuación del 1-0 de la escuadra cafetera contra la charrúa. “Los futbolistas fueron obligados a hacer eso, la sanción es para los que los obligaron a actuar así. Y hay que ver si le tenemos miedo a las posibles sanciones”, estableció.

“Esto es una caza de brujas. ‘Miren que los vamos a sancionar para que cumplan en el partido por el tercer puesto’, ‘ahora ya no porque hay mucha repercusión y vamos a tener que pensar’. ¡Todo una vergüenza en un país que como organizador tiene responsabilidad también, pero estoy seguro de que nos han mentido. Este fue un país capaz de armar el FIFA Gate y ahora les echan la culpa a los jugadores”, acusó el exentrenador de La Roja.

“Estados Unidos, cuando sintió que sus intereses estaban siendo atacados, creó el FIFA Gate con el FBI, e hicieron lo que hicieron, pero era por sus intereses. Acá no pasó nada, esto fue una fiesta extraordinaria, estadios llenos, una competitividad, arbitrajes perfectos. No hay nada de lo que quejarse”, ironizó el argentino, y añadió que “lo que no se puede seguir es engañando que las canchas están perfectas”.