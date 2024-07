El Campeonato Nacional regresa con movidas fundamentales en los aspirantes al título

El fútbol de selecciones ya es parte del pasado, luego de un mes a toda acción con la Eurocopa y la Copa América. Ahora volvemos “a lo nuestro”, frase que inmortalizó Julio Martínez, ya que este viernes recomienza el Campeonato Nacional.

En el receso pasaron muchas cosas, entre ellas, contrataciones bombásticas, ventas millonarias y salidas dolorosas. A continuación, un repaso a las principales novedades del balompié criollo de cara al segundo semestre.

Colo Colo

La clasificación a los octavos de final de la Libertadores, con una llave abordable en el papel ante Junior de Barranquilla, le abrió el apetito a Blanco y Negro, que con Aníbal Mosa a la cabeza, ha decidido meterse la mano al bolsillo en busca de refuerzos de jerarquía. Así, ya desembolsó 1,8 millones de dólares por el pase de Javier Correa, quien llega como campeón con Estudiantes de La Plata en reemplazo de Damián Pizarro, ya emigrado al Udinese.

Para mala suerte de Jorge Almirón, el delantero argentino se lesionó en un entrenamiento apenas una semana después de su presentación, sufriendo una dolencia muscular de isquiotibial derecho respecto a la cual todavía no está claro el plazo de recuperación, aunque se trataría de un desgarro. El objetivo primordial, entonces, es que llegue con ritmo a los partidos contra la “U” (10 de agosto), que está a seis puntos de distancia en la tabla, y los colombianos (tres días después).

Como el “Cacique” tendrá tres competencias en el segundo semestre, ya que está instalado en la definición de la Zona Centro Sur de la Copa Chile, ByN sigue pujando por fichajes de categoría, con la mira puesta ahora en un lateral derecho. Descartada la incorporación de Matías Catalán, que era la primera opción para el DT, la concesionaria “alba” negocia paralelamente con Mauricio Isla y Felipe Loyola, para lo cual también tendrá que hacer un esfuerzo económico importante.

Universidad de Chile

Mucho ruido y pocas nueces en el Centro Deportivo Azul, donde se ilusionaron con el regreso de Charles Aránguiz, pero parece haber quedado postergado para el futuro por decisión de Internacional de Porto Alegre. También, como en cada uno de los últimos mercados, rondó el nombre de Eduardo Vargas en el recinto de La Cisterna, con guiños a su ex club incluidos durante su estancia en la selección chilena, pero su renacer goleador en el Atlético Mineiro frena las esperanzas.

Hasta el momento, la “U” solamente ha presentado como refuerzo a Antonio Díaz, quien ya debutó el domingo ante Everton, en la clasificación a la final de la Zona Centro Norte de la Copa Chile. Luego de ese partido, en su habitual estilo tranquilizador, Gustavo Álvarez llamó a la calma por la falta de fichajes: “No me preocupa, porque tengo un diálogo día a día con el presidente y la gerencia. Sé que hay gestiones que no son fáciles, por la calidad de jugadores que buscamos”.

Los “laicos” marchan punteros del Campeonato Nacional y pelean por un título que no consiguen desde hace siete años, por lo que la concesionaria está decidida a potenciar un plantel donde no tendrán cabida Emmanuel Ojeda ni Nicolás Guerra, y donde el futuro de Marcelo Morales es una incógnita. Azul Azul no quiere repetir el error de la temporada pasada, cuando el “Romántico Viajero” se desplomó en el segundo semestre.

Universidad Católica

Las salidas intempestivas han sido recurrentes en la UC en los últimos tiempos, como la de Lucas Menossi, quien estuvo apenas seis meses en la precordillera y se fue inesperadamente terminada la primera rueda. En un mediocampo sin muchas variantes, Cruzados ya tiene a su reemplazante, ya que el lunes aterrizó en el país Fernando Zuqui, también reciente campeón con Estudiantes de La Plata y con pasos por Godoy Cruz, Boca Juniors, Colón y el Yeni Malatyasport de China.

La otra zona que urgía reforzar en la “Franja” era el centro de la defensa, para lo cual se produjo el retorno de Valber Huerta, quien debutó en la sorpresiva eliminación de la Copa Chile a manos de Santiago Wanderers. De esta manera, el equipo de Tiago Nunes solamente tiene por delante un desafío en el segundo semestre, el Campeonato Nacional, donde marcha cuarto, a cinco puntos del exclusivo líder, la “U”.

Para el objetivo de pelear el título, ya no contará con una de sus principales figuras, ya que Alexander Aravena se fue a Gremio a cambio de 3,5 millones de dólares por el 70% del pase. Dada la partida del “Monito”, la dirigencia estudiantil se abre a la opción de ocupar el tercer cupo para fichajes que establecen las bases de este receso de mitad de año, aunque, como de costumbre en Las Condes, dependerá de alguna oportunidad de mercado, pues hay alternativas dentro del plantel.

Dolorosas salidas en Coquimbo y Palestino

Sacando a los tres equipos “grandes”, los principales animadores del Campeonato Nacional han sido Coquimbo Unido y Palestino, que marchan segundo y quinto, respectivamente. Sin embargo, ambos sufrieron partidas fundamentales en el receso.

Los “piratas”, que son escoltas de la “U” a un punto, vieron salir a su indiscutible figura, Luciano Cabral, quien fichó por el León de México. El argentino Juan Manuel Vázquez, proveniente de Independiente Rivadavia, es el nuevo “10″ del cuadro de Fernando Díaz.

A su vez, los “árabes” cambiaron de entrenador, pues Pablo “Vitamina” Sánchez se fue a LDU de Quito, llevándose consigo a Fernando Cornejo. El reemplazante del DT transandino es su compatriota Lucas Bovaglio, cuyo último club fue Guaraní de Paraguay.