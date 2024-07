“Ese día me dijo”: exjugador de O’Higgins que envió a Colo Colo a la promoción en 2021 reveló insólita petición de albos

Tomás Alarcón, el futbolista formado en O’Higgins que hace poco más de tres años anotó en los descuentos el penal que mandó a Colo Colo a jugar un partido de promoción con Universidad de Concepción para evitar el descenso a Primera B, reveló este miércoles la desesperada petición que le hicieron algunos futbolistas albos en el partido que el cuadro celeste y el Cacique empataron 1-1.

PUBLICIDAD

Fue el 14 de febrero de 2021 que albos y rancagüinos se enfrentaron por la última fecha de aquel campeonato oficial, encuentro donde el club popular se jugaba su permanencia en Primera División, algo que hasta el quinto minuto de descuento estaba consiguiendo al vencer por la cuenta mínima a O’Higgins (gol de César Fuentes para Colo Colo).

La petición de Colo Colo

Sin embargo, una falta de Maximiliano Falcón a Roberto Gutiérrez en el área alba fue sancionada por el árbitro Roberto Tobar con un penal que debió ejecutar Alarcón.

Y precisamente de ese momento fue que el mediocampista conversó en entrevista con la revista Dieciséis, publicación partidaria al cuadro rancagüino donde recordó el “incómodo” momento que pasó antes de anotarle al gol a un club donde “tenía dos amigos muy cercanos y también a conocidos de la selección chilena”.

Fue súper incómodo porque tenía en ese club a dos amigos muy cercanos y también a conocidos de la selección chilena — Tomás Alarcón

“Fue súper incómodo porque tenía en ese club a dos amigos muy cercanos y también a conocidos de la selección chilena. Uno de ellos me dijo: ‘Tomi, tíralo afuera, por favor. No te estás jugando nada y nosotros mucho. Por favor, no queremos seguir pasándola mal’. Yo no le respondí nada”, indicó el actual futbolista de Cádiz.

Opens in new window El penal anotado por Tomás Alarcón en el empate 1-1 de O'Higgins y Colo Colo en 2021. Fuente: Captura de pantalla de TNT Sports.

“Se me acercó Brayan Cortés, porque en la selección siempre me quedaba con él a patear penales. Yo le decía: ‘El momento que más me cuesta es cuando estoy nervioso o vamos perdiendo, y trato de colocarla al mismo lugar porque es el tiro más seguro que tengo’. Le decía: ‘Tírate para ese lado, le voy a pegar allá’”, prosiguió el mediocampista, quien recordó incluso las últimas palabras que le señaló el arquero albo antes de ejecutar el lanzamiento desde los 12 pasos.

Opens in new window Tomás Alarcón. Fuente: Captura de pantalla de TNT Sports.

“Después, ese día él me dijo: ‘Acuérdate hue*** que yo sé dónde la tiras cuando estás nervioso’. Me puse a reír y no le dije nada. Estaba decidido a pegarle al medio y fuerte, no me iba a arriesgar con él. Después lo comentábamos y nos reíamos”, finalizó.