“Podría pasar meses sin jugar”: Independiente le da ultimátum a Isla y Vidal reconoce que no es tan importante su arribo a Colo Colo

El futuro de Mauricio Isla encontró este miércoles una serie de inconvenientes, que bien podrían complicar su eventual llegada a Colo Colo, luego de conocerse el ultimátum que le dio su actual club, Independiente, y las últimas declaraciones que ofreció Arturo Vidal respecto de su arribo al Cacique.

Fue el diario deportivo Olé en su edición de hoy el que reveló la molestia de los dirigentes del cuadro de Avellaneda con Isla, y su firme intención de hacer respetar el contrato firmado con el defensor chileno hasta finales de este año.

El ultimátum a Mauricio Isla

Y es que ante la serie de rumores que han puesto al defensor en la órbita del club popular, Peñarol de Uruguay o la MLS, ahora se informó que Independiente solamente lo dejaría partir a cambio de los US$500 mil de la cláusula de salida que firmó con los directivos argentinos.

“Si el Huaso no consigue que algún club asuma el compromiso de pagar los 500 mil dólares, deberá abonar ese monto de su bolsillo o, de lo contrario, presentarse a entrenar en el centro de alto rendimiento del Rojo en Villa Domínico”, indicó el medio deportivo, que incluso alertó a Isla de las intenciones de los dirigentes argentinos de “hacer valer su patrimonio” a toda costa.

“Quienes conducen el club se mostraron inflexibles y pretenden cobrar medio millón de dólares para abrirle las puertas al jugador y dejarlo en libertad de acción. En el Rojo quieren hacer valer su patrimonio”, porque en caso contrario, Isla bien “podría pasar seis meses sin jugar si no resuelve pronto el tema”.

¿Qué pasa con Isla en Colo Colo?

Como si ese ultimátum no fuera suficiente, esta tarde fue Vidal quien aseguró en conferencia de prensa que los jugadores del plantel popular “no estamos preocupados por los refuerzos”.

“Llegó un delantero de primer nivel (Javier Correa) y eso nos deja muy tranquilos, era lo que todo el mundo quería. Los demás refuerzos, un lateral o un central, creo que no son tan importantes como un delantero”, apuntó el King.

No he hablado con Isla, no he hablado con Catalán, no he hablado con nadie. Sólo con mis compañeros que nos vemos todos los días — Arturo Vidal

“Si el entrenador los necesita, seguramente llegarán, pero creo que en estos momentos estamos muy bien. Ojalá que Correa se recupere lo antes posible, pero el equipo se ve muy fuerte y estamos muy confiados en lo que podemos hacer este año”, agregó el volante del Cacique, quien no quiso dar por segura la contratación de su otrora compañero en la Roja.

“Si se da, sería espectacular, pero el equipo está muy bien. El Huaso tiene mucha experiencia, jerarquía y ayudaría mucho. Pero si no llega, el equipo está súper fuerte”, dijo.

“No he hablado con Isla, no he hablado con (Matías) Catalán, no he hablado con nadie. He hablado solo con mis compañeros que nos vemos todos los días, estamos todos muy motivados y concentrados en lo que queremos. Sabemos que tenemos un gran equipo y que podemos pelear contra cualquiera”, finalizó.