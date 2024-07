Pinilla revela cómo lidió con su depresión y burlas en la TV: “Me gusta hablar de mis debilidades, te hacen más humano”

Mauricio Pinilla entregó esta semana nuevos detalles respecto de cómo lo hizo para lidiar con sus problemas de salud mental y las burlas que recibió en redes sociales por su apariencia física en televisión.

Fue en el streaming “Con Contenido”, del periodista Francisco Sagredo, donde el exfutbolista y actual comentarista deportivo en ESPN y radio Agricultura sinceró que desde hace ya dos décadas “he tenido que medicarme” para poder controlar sus crisis de pánico y de angustia, que han derivado en severos episodios de depresión que en los últimos meses lo han puesto en la mira de la opinión pública.

La respuesta de Mauricio Pinilla

“He tenido que medicarme porque han sido momentos duros. Me vienen estas crisis de angustia, esta depresión que he tratado últimamente y que me ha tenido en clínicas psiquiátricas”, contó el exfutbolista, quien aseguró haber tomado la mejor decisión al dejar “los excesos” que tantos problemas de salud mental le trajeron una vez retirado de las canchas.

“Creo que he hecho un tratamiento súper correcto”, dijo. “He tenido que alejarme de los excesos y de todas las cosas que me provocaban que esto aumentara. Estoy contento, llevo casi ocho meses sin consumir alcohol, por ejemplo. He tenido que hacer una vida más sana”, agregó Pinilla, por estos días, totalmente dedicado a sus hijos, el deporte y temas familiares.

“Estoy ciento por ciento dedicado a mis hijos, al deporte, a mis temas familiares y a mi trabajo. Dedicado a las cosas tangibles, que me dan algo especial, cariño, amor. Dedicado a mis hermanas, a mi madre que está con un cáncer complicado en etapa cuatro. Estoy con ellos para salir de esta tormenta que me agarró”, puntualizó el deportista, que no dudó en asegurar que abrirse a estos temas lo “hace más humano”.

“Me gusta hablar de mis debilidades porque te hace más humano. Es importante que la gente normalice los temas de salud mental, porque hay mucha gente que está complicada, que no lo reconoce y no puede salir del hoyo. Yo lo logré, hoy puedo decir que soy un padre presente en que sus hijos confían”, afirmó.

Respecto de la polémica que se suscitó hace algún tiempo, cuando en una aparición en ESPN se le vio dormido en plena emisión de un programa deportivo, Pinilla reconoció que se dio en el peor momento de su tratamiento psiquiátrico.

Opens in new window Mauricio Pinilla. Fuente: Instagram @concontenidochile.

“En esa oportunidad estaba en una parte crítica de mi tratamiento. Me dijeron que me tomara unos días. Una semana, un mes, pero yo dije que quería volver. Quise estar y me anticipé. No me daba cuenta de que andaba somnoliento y cabizbajo. Yo decía esto se me va a pasar trabajando. No quería asumirlo, yo quería estar y seguir trabajando, hacer mi vida normal. Debería haber puesto freno”, lamentó el rostro televisivo, quien asumió que las críticas a él en redes sociales se debieron porque “hay personas que les gusta ver mal a la gente, pero les cuento que estoy en mi mejor momento. Puedo decir que le gané a la adversidad”.

“Se dijeron tantas cosas de mí en ese tiempo y yo estaba con mi madre cuidándola porque tenía cáncer, una enfermedad tan compleja. Me crucificaron. Me sentí totalmente vulnerado por las cosas que dijeron, pero ya estaba aburrido de salir a desmentir cosas”, finalizó.