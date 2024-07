DT de la U se mosqueó con preguntas por salida de Marcelo Morales de la titularidad: “Cada cual saque sus conclusiones”

Gustavo Álvarez ofreció esta tarde una tensa conferencia de prensa previa al partido de este sábado de la U ante Cobresal luego de recibir una serie de insistentes preguntas de periodistas deportivos, quienes buscaron la versión del entrenador argentino respecto de su decisión de marginar de la titularidad al defensor azul, Marcelo Morales.

Y es que desde que se supo que el lateral zurdo de los universitarios había provocado la molestia de los directivos de la concesionaria Azul Azul al solicitar un aumento de sueldo, la salida de Morales de la titularidad ha sido uno de los temas casi exclusivos en las conferencias con jugadores y cuerpo técnico de la U.

La molestia de Gustavo Álvarez

“La semana de Morales la vi muy bien y la lista de convocados nunca la hice pública”, señaló el deté de la U, visiblemente molesto al percatarse que la ronda de preguntas iba a ser un calvario de preguntas por la marginación del defensor, quien se especulaba iba a regresar a la lista de convocados por Álvarez para el duelo ante el equipo minero.

Me preocupa cuando un sector de la prensa inventa o tergiversa y me ocupa el equipo con el cual estoy muy conforme — Gustavo Álvarez

“Tenemos prácticamente todo el plantel a disposición. El caso de (Ignacio) Vásquez es una progresión y recién hoy trabajó un poquito más. Para este partido está descartado”, agregó respecto de los jugadores que podría utilizar ante Cobresal. Uno de ellos, el lateral de la polémica, Morales.

“Me preocupa cuando un sector de la prensa inventa o tergiversa y me ocupa el equipo con el cual estoy muy conforme”, agregó Álvarez, quien insistió en su postura de no comentar la situación contractual del defensor laico, e incluso aseveró que “los puestos a reforzar los mantengo en discreción para que haya una estabilidad y tranquilidad en el plantel. Y seguridad. Que cada cual saque sus conclusiones”.

“Lo de Marcelo no es una explicación, es la verdad”, insistió Álvarez. “Entonces, yo acabo de hablar de inventar y tergiversar, nada más que agregar. Me preguntaron que me preocupa, deportivamente nada”, concluyó.