“No para los dirigentes”: Isla pidió “más respeto” a Mosa por asegurar que al defensa “no le interesa” llegar a Colo Colo

Mauricio Isla respondió en sus redes sociales a las duras críticas que este fin de semana le hizo el presidente de la concesionaria ByN, Aníbal Mosa, quien aseguró que la dilatación de las negociaciones con el defensor para llegar a Colo Colo son porque al formado en la UC “no le interesa” llegar al club popular.

El empresario pesquero insistió en que Isla ha dado una serie de muestras de no querer llegar al Cacique, a pesar que la institución popular ha puesto sobre la mesa millonarias ofertas de sueldo para el jugador.

El round entre Mauricio Isla y Mosa

“Hicimos tres ofertas y las tres ofertas fueron rechazadas”, reveló el presidente de ByN, quien aseveró que el futbolista “la señal que da es que no quiere venir. Cuando uno rechaza tres ofertas y a todas las propuestas que mandamos dice que no, entendemos que a él no le interesa”.

“Estamos viendo otras alternativas en este momento”, agregó el timonel albo, quien en su carpeta y la del director deportivo, José Daniel Morón, manejaría una serie de nombres para cubir el lateral derecho del Cacique, como Matías Fernández o Nayel Mehssatou.

“Me llama la atención porque pensamos que, por lo que nosotros habíamos escuchado, tenía muchas ganas de venir. Cuando uno hace una oferta, o hace dos, por lo general recibe una contrapropuesta y lo que recibimos fue una negativa, las tres veces, así que me llamó la atención”, reconoció un decepcionado Mosa.

Sus dichos no quedaron indiferentes en el entorno del futbolista nacional, quien en su cuenta oficial de Instagram arremetió inmediatamente contra el empresario.

“Primero, que pedí 70 millones (de pesos); segundo, que pedí 60 millones; tercero, que pedí 50 millones; y ahora, que no quiero ir, jajajá. Más respeto”, escribió Isla en una historia de la red social donde replicó las declaraciones de Mosa.

“Milagro que juego al fútbol para los hinchas y para la familia”, insistió el defensor, quien aclaró finalmente en su publicación que practica este deporte “no para los dirigentes”.