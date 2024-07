“Maravilloso que viniera”: Damián Pizarro aprovecha su presentación en Udinese para enviar un recado a Alexis Sánchez

Finalmente, el exdelantero de Colo Colo Damián Pizarro tuvo este martes su esperada presentación oficial como futbolista de Udinese, instancia en la que además de reconocer su satisfacción por iniciar su aventura europea, le envió un recado directo a Alexis Sánchez para que acepte la propuesta de regresar al cuadro de Friuli.

PUBLICIDAD

“Estamos aquí para presentar a un verdadero talento que estamos muy contentos de haber conseguido. Es uno de los talentos más importantes de Sudamérica con importantes cualidades físicas”, fue la presentación del director general de Udinese, Franco Collavino, que le permitió al goleador nacional dar rienda suelta a su alegría por llegar al club italiano.

El recado de Pizarro a Alexis Sánchez

“Estoy muy contento de haber salido del club más importante de Chile, Colo Colo. Quiero saludar a los hinchas que me apoyaron y su afecto es también la razón por la que estoy aquí”, afirmó Pizarro, ya recuperado de una dolencia física que lo mantuvo alejado de los entrenamientos en el cuadro italiano. “He tenido un pequeño problema y hace una semana que entreno”, dijo.

Alexis Sánchez creo que es un gran jugador, un ídolo mío y de Chile — Damián Pizarro

En su presentación oficial el delantero chileno tuvo recuerdos para dos de los mayores referentes históricos de la Generación Dorada: Arturo Vidal, quien en Colo Colo le dio una serie de consejos para triunfar en Italia; y Alexis Sánchez, a quien esperar con los brazos abiertos en Friuli.

“Arturo me dijo que va a ser difícil y que entrene fuerte, pero también que juegue tranquilo porque tengo todas las condiciones para hacerlo bien aquí. Igual, ya he jugado partidos importantes a nivel internacional y no tengo miedo de sentir la presión”, avisó.

¿Y qué dijo de Alexis? “Estoy muy feliz de haber llegado a Udine y de jugar en Europa. Es un sueño hecho realidad. Alexis Sánchez, creo que es un gran jugador, un ídolo mío y de Chile, y sería maravilloso que viniera aquí”, apuntó Pizarro, cuyas palabras fueron compartidas por el propio Collavino, quien aseveró que “estamos aquí listos para recibirlo”.

Opens in new window Damián Pizarro. Fuente: X @Udinese_1896.

Ajeno a los halagos y directa invitación a jugar en el club donde inició su carrera profesional europea, este martes el delantero tocopillano se entrenó por la mañana en las canchas del complejo deportivo Juan Pinto Durán, instancia en la que compartió práctica con Mauricio Isla, otro de los históricos seleccionados que podría definir su futuro, en su caso, como nuevo jugador de Colo Colo.