Vidal fija plazos para recuperarse de su desgarro y estalla por fallidas negociaciones con Isla: “El equipo ya está cerrado”

Pese a la complicada lesión que sufrió en el último partido de Colo Colo frente a Unión Española, Arturo Vidal ya fijó plazos para su recuperación y regreso a la canchas, así como también le puso punto final a la teleserie que ha sido la llegada de Mauricio Isla al Cacique.

Fue a la salida de la Clínica Meds que el King se refirió al desgarro en su pierna derecha y los alcances de una severa lesión que ponen en riesgo su eventual participación en los próximos partidos de Colo Colo, por el torneo nacional frente la U; y en Copa Libertadores, ante Junior de Barranquilla.

Entre plazos y la molestia de Arturo Vidal

Ambos duelos a disputarse el próximo mes. En el caso del Superclásico, el sábado 10 de agosto; y en el de la copa, el martes 13.

“El doctor va a decir, tengo dolor, ando con dolor pero es normal. Vamos a ver qué pasa, cómo sale el examen, y después ver la recuperación, que ojalá sea lo más rápido posible. La verdad es que esto duele, y es que nunca lo había sentido (el dolor por desgarro), pero tengo fe que va a pasar rápido”, aseguró a los periodistas que lo esperaron a la salida del centro médico.

Con todo, Vidal indicó que tiene tiempo para recuperarse de cara a los compromisos cruciales para el Cacique. “Tengo tiempo todavía para el partido de la U, para la Libertadores, así es que espero recuperarme lo antes posible”, indicó.

Estoy aburrido, no me pregunten más por jugadores. Para mí el equipo ya está cerrado — Arturo Vidal

Respecto de la teleserie en que se ha convertido la posible llegada de Isla al club popular, Vidal fue más directo en su molestia de hace una semana, cuando expuso que la llegada de Javier Correa era lo único que necesitaba el plantel abo.