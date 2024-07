“Estos partidos motivan más”: Huachipato iguala histórico registro de la U al ganar en Uruguay, Argentina y Brasil

La victoria obtenida anoche por Huachipato ante Racing de Montevideo, en definición por penales tras vencer por la cuenta mínima al club uruguayo, no sólo le dio la clasificación a la fase de octavos de final de la Copa Sudamericana, sino que les permitió igualar el histórico registro que consiguió la U campeona de este torneo en 2011, cuando sumó victorias en sus visitas a territorio charrúa, argentino y brasileño.

Una marca que los acereros alcanzaron este martes, aunque en su caso, al sumar sus victorias obtenidas en la fase de grupos de Copa Libertadores ante Gremio, en Porto Alegre (2-0); y frente a Estudiantes de La Plata (4-3) en Buenos Aires.

El récord histórico de Huachipato

Los universitarios, por su parte, consiguieron ese récord luego de imponerse a Nacional de Montevideo (2-0), Flamengo (4-0) y Arsenal de Sarandí (2-1), equipos previos a su camino hacia la final que le ganaron a LDU de Quito, equipo al que también vencieron en su visita a la altura ecuatoriana (1-0).

“Creo que la clave de esto fue el factor motivacional, el carácter que mostró el equipo. Tuvimos muchos duelos ganados, fue un equipo valiente, agresivo, que trató de buscar el partido desde el primer minuto. Y creo que los muchachos se merecen esta clasificación por el esfuerzo que pusieron en cancha, por la unión y, vuelvo a reiterar, el carácter fue fundamental”, indicó Francisco Troncoso, el técnico interino del club sureño.

Figura en la histórica clasificación fue el arquero Fabián Cerda, quien a dos semanas de haber llegado al club acerero tras un paso por Deportes Antofagasta, atajó un penal en la definición y entregó su arco en cero durante los 90 minutos de juego, suficientes para revertir la derrota de 3-2 sufrida en el CAP.

“Puede ser que de visita se marque más la diferencia, pero estos partidos te motivan mucho más aún. Veníamos súper convencidos del trabajo que hacemos diariamente con el profe (Troncoso), convencidos en ganar, en que lo principal era mantener el pórtico en cero, que se logró. En la definición por penales, la convicción y las ganas que tenemos de seguir avanzando resultaron en que nos llevamos la victoria nosotros y pasamos ante un gran rival”, explicó el portero formado en la UC.

“En lo personal visualicé anoche el partido y se dio tal cual lo pensé, tal cual lo imaginé”, agregó Cerda, quien reconoció que pudo detener uno de los lanzamientos uruguayos gracias al análisis previo de los pateadores de Racing.

“Con el profe (de arqueros) Miguel Jiménez, en conjunto con los tres arqueros que andábamos acá, trabajamos el tema de los penales”, contó Cerda, quien ahora se enfoca en el próximo rival de su equipo en la copa: Racing Club de Argentina.

“Ahora nos toca ir a ganar en Argentina. Si se pudo en Brasil, si se pudo en Uruguay, cómo no hacerlo nuevamente en Argentina. Yo hablaba con mi hijo, yo soñé esto, lo visualicé, que íbamos a ganar el partido, que no me iban a hacer goles dentro del partido y que en los penales sí o sí iba a atajar. Se me dio tal cual lo trabajé”, apuntó.

“Lo soñé tal cual. Si uno se lo propone y está convencido de que lo puede lograr podemos hacer historia nuevamente e ir a ganar a Argentina”, finalizó.