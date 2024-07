Jean Paul Pineda anuncia que se retira del fútbol y que se va de Chile

El 18 de junio pasado Jean Paul Pineda escribía en sus redes sociales que estaba pleno con el fútbol, y agradecía la oportunidad en Real San Joaquín. Todo esto luego de que pasara en algo la polémica en la que se vio involucrado, por la denuncia de violencia intrafamiliar que estampó su exesposa Faloon Larraguibel y por la que fue formalizado.

“Que completo y feliz me he vuelto a sentir, Después de estar tan perdido, Sobre todo con mi profesión, No culpo a nadie, Ni menos quiero seguir culpandome, La realidad es que he vuelto a sentirme pleno en un campo de fútbol, Saber que tengo mi familia, hijos, compañeros, personas Que me quieren ver bien eso me mantiene con muchas ganas de seguir aspirando a llegar lo más alto que pueda y lo seguiré intentando”, escribía.

Sin embargo, ahora el club de Segunda División informó a través de sus redes sociales que Pineda se va. “Despedimos a Jean Paul Pineda. Querido Jean Paul, Desde el Club Real San Joaquín queremos expresarte nuestro más sincero agradecimiento por tu dedicación y esfuerzo durante la primera rueda del campeonato. Tu compromiso y profesionalismo han sido invaluables para el equipo.Te deseamos el mayor de los éxitos en esta nueva etapa de tu carrera. ¡Gracias, Jean Paul!”, le dedicaron en el Instagram.

¿Qué dijo Pineda?

Y Jean Paul mediante un video, precisó que “tomé una decisión muy importante en mi vida, que es no seguir jugando el fútbol. Por decisiones mejores, por temas personales, me iré fuera del país a trabajar”.

“Les quería agradecer por vestir estos colores. me sentí muy orgulloso, hice grandes amistades y agradecerle a la gente que me apoyo bastante, los voy a llevar en mi corazón. No sé si sea el último equipo que esté en mi carrera, pero si lo es, me llevaré los mejores recuerdos”, agregó.

“Es netamente un tema personal, abrir nuevos caminos”, terminó Pineda.