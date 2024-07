DT de Colo Colo reconoce su sorpresa por opción de Mauricio Isla en la U: “No sabía que lo habían ofrecido a otro club”

Jorge Almirón reconoció este viernes su desconocimiento respecto del supuesto ofrecimiento que representantes de Mauricio Isla le habrían hecho en los últimos días a la U para negociar su arribo a los universitarios en lugar de Colo Colo.

El técnico del Cacique, que mañana afrontará su partido frente a O’Higgins (17:30 horas, en el estadio Monumental) con a lo menos cinco bajas de futbolistas titulares, debido a las suspensiones de Brayan Cortés, Alan Saldivia y Esteban Pavez; el lesionado Arturo Vidal, y el afiebrado Maximiliano Falcón, sumó una nueva preocupación luego de conocerse las nuevas trabas en las negociaciones con Isla que, al parecer, lo alejan más de Macul.

¿Llega o no Isla a Colo Colo?

“No sabía que lo habían ofrecido a otro club”, dijo escueto el deté argentino, quien expuso que ese inesperado traspié responde al “trabajo de los representantes” del futbolista.

No sabía que lo habían ofrecido a otro club. Es el trabajo de los representantes. Sé que hay conversaciones, pero no mucho más allá — Jorge Almirón

“Sé que hay conversaciones, pero no mucho más allá. Queremos que venga un jugador de su categoría, pero es el jugador con el club negociando”, agregó Almirón, quien optó por disimular su contrariedad al afirmar en conferencia de prensa que “no me preocupa demasiado. Si se da la posibilidad que venga, bienvenido. Si no, el jugador tiene que seguir jugando”.

“La sensación no la puedo medir, me manejo por cosas concretas. No me puedo meter en eso”, puntualizó el entrenador, que también tuvo palabras para el castigo de Brayan Cortés, quien por su expulsión en la gresca frente a Unión Española fue sancionado con tres fechas de suspensión, quedando al margen del duelo de mañana ante los rancagüinos y del Superclásico ante la U, del próximo 10 de agosto.

“No he hablado con él, los tiempos son así. El jugador se siente perjudicado. Tendrá que seguir entrenando, su jerarquía es importante en el equipo, sigue siendo parte del plantel, es un error y no pasa nada”, dijo.

“Estamos sufriendo varias bajas, algunos ya se están recuperando y otros cayeron entre hoy y ayer. Hablé con el plantel que todos tienen que ir sumando minutos, se abrió la posibilidad de que algunos que no venían jugando lo hagan, están preparados para asumir la responsabilidad”, sentenció.

“Estoy tranquilo, sé cómo entrenan y aportan al grupo. La energía en el equipo es favorable, hay buen ambiente. Sé que vamos a hacer un buen partido”, finalizó.