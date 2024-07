Tania Zeng perdió en su debut en los Juegos Olímpicos y se despide de París 2024

Este sábado 27 de julio, la deportista con ascendencia china que es parte del equipo chileno olímpico, Tania Zeng, debutó en los Juegos Olímpicos París 2024. Ella participó de la ronda preliminar individual femenina del tenis de mesa en donde jugó contra la libanesa Mariana Sakahian, en donde perdió 4-1 y terminó siendo eliminada.

El primer set inició con el triunfo de la seleccionada nacional con 11-4. Sin embargo, llegado al segundo set, la libanesa se impuso con un estrecho 12-14. Zeng no pudo revertir los resultados en el tercer y cuarto set cuando el marcador estaba 5-11 y 3-11. Finalmente, en el quinto set, Tania perdió 8-11. Tras un partido que duró alrededor de casi 45 minutos, Zeng quedó fuera de los Juegos Olímpicos.

“La tenimesista Tania Zeng luchó con todo, pero quedó fuera de París 2024 tras caer ante Mariana Sakahian por 4-1 en la llave previa del certamen. Más allá del resultados, a sus 58 años Tania nos demostró que no hay edad para el deporte de alto rendimiento y para que los sueños se cumplan”, escribieron en la cuenta de Team Chile, Comité Olímpico de Chile (COCH).

El tierno saludo de su familia

El día de ayer, previo de su debut en París 2024, la tenimesista compartió un tierno video en su cuenta de Instagram, en donde ella es saludada por su familia china previo a su primera participación en un juego olímpico. “Que alegría recibí saludos y motivación de mi papá y mi hermano desde China”, escribió en la descripción.

Su padre acostado en una cama cantó en su idioma nativo “¡Ánimo! ¡Tanita!”, mientras que su hermano le habló en español a la deportista: “Hola Tania, mi hermana. Felicitaciones a Juego Olímpicos. Buena suerte. ¡Vamos campeón! ¡Vamos! ¡Eres mejor!”.

Tania grabó su respuesta a los tiernos saludos de sus familiares, y les dijo “Estoy muy feliz con sus videos. Ahora estoy muy emocionada de que ustedes me hayan llamado. Mañana jugaré y voy a dar lo mejor de mí. Me esforzaré para ganarla. Sus mensajes me dan aún más fuerza, así que mañana me esforzaré al máximo. Cuídense mucho”.