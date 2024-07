“No me voy a excusar, jugamos mal”: La autocrítica de Gustavo Álvarez tras la dolorosa derrota de la “U” ante Audax Italiano

El entrenador de U. de Chile, Gustavo Álvarez, se mostró muy crítico durante la conferencia de prensa en el estadio La Portada de La Serena, tras la segunda derrota del equipo en la temporada contra Audax Italiano. “No jugamos un buen partido. Mejoramos la producción tras recibir el gol. El primer tiempo estuvimos imprecisos e incoordinados en ataque. En el segundo recibimos el gol y estuvimos cerca en la reacción. No nos podemos quedar con cuestión de suerte, sino mejorar nuestra producción”, explicitó el DT argentino.

PUBLICIDAD

Un Análisis sin Excusas

Álvarez no dudó en asumir la responsabilidad por la derrota: “No me voy a excusar, jugamos mal. Por más que el equipo rival se termina defendiendo. Son altibajos normales de una temporada, es difícil encontrar un equipo que sostenga un rendimiento colectivo similar al de gran parte de la primera rueda. No es excusa, pero cuando uno ve que el rendimiento va decayendo, se toman decisiones. El equipo no jugó bien y asumo la responsabilidad”, afirmó, descartando la influencia de la falta de refuerzos y el ambiente en La Serena como factores determinantes.

El técnico argentino destacó que el rendimiento del equipo está en un punto bajo, pero confía en que podrán salir adelante con autocrítica y trabajo constante. “Me hago cargo de las derrotas, tiene que ver pura y exclusivamente con el funcionamiento del equipo. El marco de público es el que es, la dirigencia trabaja con el tiempo de mercado que hay. El equipo está en un pico bajo de rendimiento y lo vamos a sacar con autocrítica, trabajo y constancia, sin responsabilizar a terceros”, señaló.

Leandro Fernández durante el partido entre Audax Italiano y Universidad de Chile. Los azules cayeron por la cuenta mínima. (CRISTIAN SILVA/ AGENCIAUNO/CRISTIAN SILVA/ AGENCIAUNO)

Enfocados en Recuperar el Rendimiento

Álvarez se mostró tranquilo y optimista respecto al futuro del equipo. “Estoy tranquilo, se trabaja en el día a día y en el próximo partido hay que dar muestras de recuperación. Tenemos que enfocarnos en conseguir los tres puntos que vienen (...) El otro día empatamos jugando bastante mejor que hoy. El equipo en general no tuvo un buen funcionamiento”, concluyó el DT de la U luego de la segunda derrota que han sufrido en lo que va del Campeonato Nacional 2024.

El entrenador de la U de Chile sigue sin abordar la posibilidad de que Charles Aránguiz llegue al club, centrándose en resolver los problemas internos del equipo y mejorar su desempeño en el campo de juego.