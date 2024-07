“Perder en primera ronda o no estar bien, es duro”: Nicolás Jarry sobre su participación en los Juego Olímpicos 2024

Nicolás Jarry es uno de los deportistas nacionales que representan a nuestro país en los Juegos Olímpicos de París 2024. Sin embargo, durante la primera jornada de competencias no le fue nada bien e hizo un duro descargo al respecto.

Cabe recordar que el tenista de 28 años también se despidió en la primera ronda del singles en el máximo evento del deporte. Perdió en sets corridos ante el australiano Alexei Popyrin, por 3-6 y 6-7 (5).

En este contexto, es donde el abanderado se le vio muy afectado en la zona mixta del recinto parisino, de acuerdo a AS Chile.

Entre lágrimas, Jarry analizó su temprana caída en París 2024: “Es una tremenda experiencia estar acá, en una olimpiada, y perder en primera ronda o no estar bien, es duro”, expresó Nicolás, haciendo alusión a la neuronitis vestibular que lo aqueja.

En relación a sus problemas de salud, el tenista aseguró que “eso no lo veo como algo cruel, lo veo como un desafío muy difícil. Sé que voy a salir más fuerte de esta y voy a haber aprendido muchas cosas. Espero pase lo más rápido posible”.

“No veo el balón, pierdo el equilibrio en los contraataques. Veo el balón más rápido y no puedo centrarme bien en él… El oído está al 55% de sus funciones. El cerebro está haciendo su trabajo para compensar y crear estímulos para adaptarse. Ahí, estoy al 80%. Me queda un poco para recuperarme, cada vez estoy más cerca del 100%”, agregó.

Cabe recordar que no todo está perdido en el tenis, y es que ahora Jarry se enfocará en el dobles de los JJOO de París junto a Alejandro Tabilo, en donde se enfrentarán a los italianos Lorenzo Musetti y Luciano Darderi.