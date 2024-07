“Creo que no estuve a la altura, traté de hacer lo mejor”: Kristel Köbrich se sinceró tras su debut en París 2024

Kristel Köbrich hizo su esperado debut en los Juegos Olímpicos Paris 2024, en donde lo dio todo en los 1.500 metros libres con un tiempo de 16 minutos, 27 segundos y 18 centésimas. Sin embargo, ella misma aseguró que no quedó conforme con su desempeño en esta primera pasada.

Durante esta jornada, la representante chilena quedó segunda en su heat clasificatorio, pero lejos de los tiempos para haberse metido entre las ocho finalistas, de hecho, quedó en el puesto 14 entre 17 competidoras. Es por eso, que la compatriota no pudo acceder a la final por las medallas del kilómetro y medio de nado.

En este contexto, es donde la nadadora comentó: “Esta preparación no era la adecuada, fue muy poco tiempo. Fue raro para mí, fue muy encima, el parámetro para clasificar es amplio y eso te da distintas cargas, tener más herramientas, y este no fue el caso. Queda ver cómo fueron estos 1.500, tratar de estar física y mentalmente para los 800, pero sabiendo que así, para Los Ángeles, no quiero ir”, reconoció la deportista de 38 años en diálogo con Chilevisión, lamentando sus resultados.

“Es mucho, no es lo que buscamos y trabajamos. Entiendo lo que significa, la piscina está distinta, los descansos también. Creo que no estuve a la altura, traté de hacer lo mejor. Acá vinimos súper pocas y no hay más. Todo lo de abajo es otra cosa. Eso lo tengo que valorar en algún momento, pero ahora no”, declaró Kristel Köbrich sobre su sexta participación en Juegos Olímpicos.

“No dimensiono el cariño, no tengo el roce constante. Entiendo que lo hay, muchos fans que siguen, mi familia también. Más que lo que sienta por mí, es lo que siento por el Team Chile. Es único”, aseguró.

Asimismo, la deportista no descartó buscar una eventual séptima participación en otros Juegos Olímpicos, es decir, cuando tenga 42 años.

“El objetivo es ese, pero no de esta manera. Si la ventana de clasificación es grande, tenemos que aprovecharla para llegar de otra manera. Finalizó segunda en su heat clasificatorio, pero lejos de los tiempos para haberse metido entre las ocho finalistas. Soy una nadadora que me nivelo para arriba y todo lo tengo que tomar en cuenta”, concluyó la deportista nacional en el diálogo con el medio.

Cabe recordar que ‘La Cobra’ también participará en los 800 metros libres de París 2024. La fase eliminatoria será este viernes 2 de agosto.