Macarena Pérez brilla en el BMX Freestyle e ilusiona con medalla en final olímpica: “Hay cosas que todavía puedo hacer”

Con toda la ilusión de obtener un resultado inédito para Chile en la competencia de BMX Freestyle se encuentra la especialista nacional Macarena Pérez, quien luego de su histórica clasificación de esta mañana a la final de su categoría en los Juegos Olímpicos París 2024, aseguró tener una batería de nuevas acrobacias con las que espera despuntar en la definición de mañana.

Con una sólida presentación, que le valió un puntaje promedio de 84,24 puntos en sus dos salidas al Park femenino de Le Concorde, en las que registró 85,13 en su primera rutina y otros 83,36 en su segunda pasada, Pérez registró el séptimo mejor promedio de todas las competidoras, alzándose como una sólida carta entre las candidatas a medalla de la disciplina.

La ilusión de Macarena en los JJOO París 2024

Esto, debido a que en París 2024 ya igualó su marca de los JJ.OO. de Tokio 2020, en los que también accedió a la gran final de la competencia y estuvo muy cerca de obtener una presea al finalizar en séptimo puesto con un puntaje consolidado de 73,8 unidades.

“Bueno, la verdad, me sentí súper bien, como aliviada”, indicó la pedalera nacional, quien asumió tras la competencia haber dejado todo en la pista en una jornada que calificó de muy buena.

“Creo que di lo mejor de mí. Bueno, por ahí en la segunda pasada como que me puse media endeble, jajajá, pero no, todo resultó súper bien, y me alcanzaron los puntajes para sumar lo suficiente para pasar a la final”, dijo con evidente emoción tras su presentación.

Y es que su gran e histórica presentación, que le valió un paso a la final con un registro mejor al de Tokio 2020, la ilusiona de cara a enfrentar este miércoles las acrobacias de la estadounidense Hannah Roberts (91,45), y las chinas Yawen Deng (91,03) y Jiaqi Sun (87,83), las tres mejores promedios de esta fase clasificatoria.

“Me sentí bien, lo disfruté, que era lo más importante, porque venía con ese objetivo en mente, porque costó mucho haber llegado acá”, señaló. “Me dije que era el momento de poder disfrutar acá, porque la vida de un deportista es bastante estresante a veces, y nada, me siento bien”, agregó Macarena.

Macarena Pérez. Fuente: Cedida / Team Chile.

“Hay cosas que todavía puedo hacer en la final, y que me podrían dar un poquito más de puntaje, así es que también me siento super feliz sobre ello, y súper confiada porque quedé con muy buenas sensaciones esta mañana”, aseveró la deportista nacional, quien aparte de realizar una alentadora presentación, pasó un corte en el que incluso quedó fuera la vigente campeona olímpica, la británica Charlotte Worthington, y otras finalistas de los JJOO pasados.

“Ellas tuvieron un mal día y yo tuve un muy buen día, y creo que me demostré a mi misma lo que sí puedo hacer y que no lo había podido hacer en campeonatos hace mucho tiempo, así es que estoy demasiado feliz sobre eso y mañana, como dije, tengo un par de cositas que quiero hacer más de lo que hice hoy. Así es que espero me salga todo perfecto. Estamos trabajando para eso, y esperar el mejor resultado y llegar lo más alto posible”, concluyó.