“Mi cuerpo lo he trabajado”: medallista abrió cuenta en OnlyFans para cumplir su sueño de estar en el mundo deportivo

La falta de apoyo monetario a los deportistas es una situación que vemos muy a menudo. Este fue el caso de un medallista de México, quien tuvo que utilizar su ingenio para lograr conseguir fondos y así cumplir su sueño deportivo.

Hablamos del clavadista de 29 años, Diego Balleza, quien ha logrado una gran cantidad de éxitos a lo largo de su carrera deportiva. De hecho, el deportista cuenta con una medalla de oro en los Juegos Centroamericanos del 2023 en la plataforma de 10 metros y también participó junto a la delegación mexicana en los pasados Juegos Olímpicos de Tokio 2020.

Sin embargo, en esta vida ha atravesado por momentos no tan buenos, por ejemplo, le quitaron sus becas deportivas. por lo que tuvo que buscar opciones y una de ellas fue crearse un perfil en OnlyFans.

“La hemos vivido duro cuando nos quitaron las becas”, expresó en una conversación con PlayGround.

En esa línea, el clavadista detalló que abrir su cuenta en la plataforma para adultos “ha sido algo que me ha generado ingresos, me he sentido tranquilo”.

“He vivido 21 años en traje de baño, no me es algo inusual para mí. Mi cuerpo lo he trabajado, me encanta, pues este ahora sí que me gusta mostrarlo y si me va a generar algo de dinero qué, mejor”, manifestó Diego Belleza al medio citado.

Luego de crear su perfil en OnlyFans, el medallista ha hecho noticia por lo curioso de su caso y porque él habla abiertamente de esta decisión.

“Estoy muy contento de que las personas que han estado dentro de mi OnlyFans han sido personas que han visto la situación y que me están apoyando. Tal vez no estén todos los meses, tal vez solamente por la situación de ayudarme pero todos siempre han sido comentarios buenos de que estamos aquí porque te apoyamos”, cerró.