“No vengo a participar”: Gaspar Riveros se molestó con críticos y trató de “falta de respeto” ninguneo a Team Chile en JJOO

Pese a que la competencia de triatlón fue la más polémica para los organizadores de estos Juegos Olímpicos, finalmente pudo llegar a término esta jornada con los especialistas nacionales, Diego Moya y Gaspar Riveros, alcanzando los puestos 28 y 38, respectivamente.

Una prueba que si bien nuevamente dejó sin la opción de obtener preseas a la delegación chilena, puso de relieve el esfuerzo y sacrificio que los atletas nacionales han realizado en cada una de las competiciones a las que han clasificado.

La defensa al Team Chile en los JJOO

Precisamente ese esfuerzo fue el que defendió Riveros, quien en conversación con as.com calificó como una “falta de respeto” las críticas que ha recibido el Team Chile por su desempeño en París 2024.

No vengo a participar, como mucha gente que dice que los chilenos venimos a participar. Encuentro que es una falta de respeto hacia todos los deportistas — Gaspar Riveros

“Yo no vengo a participar, como mucha gente que dice que los chilenos venimos a participar. Encuentro que es una falta de respeto hacia todos los deportistas”, indicó el triatleta, quien defendió el trabajo de todos sus colegas por obtener sus cupos en los JJ.OO.

“Nadie sabe el trabajo que hay detrás de esto. Familiares. Yo no tengo ni sponsor que me ayude económicamente”, dijo Riveros.

“Entonces, claro, hoy día no pude pelear más adelante. Lo intenté, me corté en el agua, pero luché. Lo luché por mi país, lo luché por el trabajo que he hecho, y lo luché por toda la gente que está detrás”, agregó el deportista, quien de todas formas señaló que “estar acá es muy bonito, así que gracias a todos, y sobre todo a la gente que me rodea y que logramos todo esto en conjunto”.

“Me costó mucho clasificar a estos Juegos Olímpicos. Dije que iba a ser la última opción, la última oportunidad de clasificar a unos Juegos y lo logré”, prosiguió Gaspar.

“Acá, como te dije, los que clasifican son los mejores del mundo. Y prometo que di lo mejor de mí, y al ser este deporte uno combinado, lamentablemente si no salí en los primeros grupos del agua, la carrera se pierde. Y hoy día pasó eso. Mi talón de Aquiles siempre ha sido la natación y salí justo en el corte, atrás, no pudimos conectar y tocó luchar desde atrás”, aseveró.

“Pero bueno, así es esto y me hubiera encantado, como te dije, conectar el primer grupo porque creo que hubiera sido bastante más competitivo. Nada que hacer, se dio así la carrera, y nada, traté desde atrás dar lo mejor de mí y disfrutar a fondo estos Juegos Olímpicos”, finalizó.