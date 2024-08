Martín Vidaurre analiza su participación en París 2024 y destaca su avance: “El hecho de estar progresando es bueno, no es magia”

Luego que terminara en el lugar 11 de la competencia de ciclismo de montaña, con un gran avance respecto a Tokio 2020 donde quedó en la posición 16, el ciclista Martín Vidaurre hizo un análisis de su participación en los Juegos Olímpicos de París 2024, donde destacó su avance y explicó la gran diferencia que existe entre esta competencia y la vivida en los Panamericanos de Santiago 2023.

En ese sentido, Vidaurre -que hizo las declaraciones en el marco del evento de Adidas House-, indicó que no hay comparación entre la forma en que se tomó la carrera de los Panamericanos, donde salió derechamente a ganar, y la de París, donde tenía que buscar un espacio para subir puestos entre los mejores del mundo.

“Es completamente diferente, no se puede comparar el estilo de carrera, los Panamericanos salí a ganarlos, acá salí a buscar un buen grupo, a ver si salía una posiblidad de medalla, de hecho creo que el que ganó los Panamericanos quedo 30, por ahí. Al final es completamente diferente, es lo que hay que hacer saber a la gente, que el nivel es tremendo y para estar ahí hay que vivirlo”, dijo el ciclista chileno.

“No es magia”

Al respecto, Martín Vidaurre destacó su preparación, el apoyo de su familia y que ha ido mejorando en la disciplina.

“Rescato haber intentado hacer lo mejor posible, haber intentado hacer todo de la mejor manera, el apoyo de mi familia que están ahí pendientes, y rescato el proceso que hicimos, mejoré un montón, porque cuando uno ve que va mejorando, eso siempre es bueno. Se ve reflejado en los números. entrenar de manera inteligente, el hecho de estar progresando es bueno. No es magia”, señaló.

En tanto, al ser consultado sobre lo que le falta al deporte chileno, Martín Vidaurre indicó que a él le gusta decir las cosas frente a las cámaras, añadiendo que al deportista chileno le falta cultura de deporte y apoyo.

“Creo que ser crítico es bueno, sobre todo cuando uno sabe lo que tiene que hacer y uno puede leer lo que hizo bien o mal, eso es lo que me gusta decir frente a la cámara, me gusta ser un poco más crítico porque me gusta decir lo que siento. Al deportista chileno lo que le falta cultura de deporte, está pidiéndolo a gritos, y lo que nos falta es un poco de apoyo. Nos falta ese pensamiento de llevarlo al alto rendimiento, ahí está la diferencia”, cerró diciendo Vidaurre en su reflexión.