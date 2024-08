Kristel Köbrich y su gran frustración en París 2024: “Obviamente una se hace muchos cuestionamientos”

Nada de conforme quedó este viernes la nadadora chilena Kristel Köbrich, quien en su segunda competencia en los Juegos Olímpicos París 2024, las clasificatorias de los 800 metros libres, no pasó de un octavo puesto, ubicación muy por debajo de lo planificado por la séxtuple participante nacional en la cita de los cinco anillos.

Su octavo puesto en la competencia de natación, en una serie donde compartió heat con la actual poseedora del récord mundial y olímpico, la estadounidense Katie Ledechy, agudizó su molestia por una actuación, a su juicio, muy lejana de lo planificado.

La rabia de Kristel Köbrich

Y es que a pesar de sus 38 años, a Kristel lo único que le interesaba en la capital europea era trasladar sus tiempos de entrenamientos y competencias anteriores en la piscina parisina. Algo que finalmente no sucedió.

“No me sentí bien. Y obviamente quedo con muchos cuestionamientos, mucha rabia, porque no había sido así la prueba que quería”, reflexionó la nadadora, quien asumió que la suya fue “una serie súper dispersa”.

“Y no son excusas, pero es la realidad, y eso obviamente no me gusta. Quería aprovechar de competir en los 800 de los Juegos Olímpicos, sé lo que significa el nivel, pero no quedé conforme para nada”, agregó con evidente frustración.

“Este no es el resultado por el que estoy entrenando y eso es lo que no me gusta, lo que me da rabia”, insistió Köbrich, quien de todos no descartó seguir compitiendo, aunque “está claro que así no”.

“Si yo dijera basta, podría hacerlo con la conciencia tranquila, pero este tiempo es malísimo, no es coherente con lo que vengo trabajando y quiero plasmar, algo totalmente distinto. No sé si me queda una competición, dos o tres más a futuro, pero está claro que así no”, enfatizó.

“Tratamos de hacer lo mejor, no fue a la altura, eso lo tengo súper claro. Vinimos súper pocas, esto es lo mejor que hay, las 17 mejores del mundo, eso lo tengo que valorar. Obviamente, no es wow (lo que hizo). Esta marca no estuvo bien”, cerró.