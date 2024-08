“Queda mucho por delante”: Joaquín Niemann cierra su segunda jornada con un golpe bajo par y sigue en competencia por preseas en París 2024

Pese a que este viernes sus golpes no fueron tan certeros como en su jornada de debut en los Juegos Olímpicos de París 2024, el golfista nacional Joaquín Niemann logró mantenerse en la disputa por medallas al finalizar el recorrido de 18 hoyos con una tarjeta de uno por debajo del par de la cancha.

Una actuación que si bien lo bajó del tercer puesto que había alcanzado ayer gracias a sus -5, lo mantuvo entre los 10 mejores registros de la competencia, con reales opciones de disputar una de las tres preseas del golf olímpico.

”Obviamente, y mirando el resultado de hoy, no es el mismo”, sinceró Niemann. “Pero para mí fue un día positivo, un buen día a pesar de un poco las adversidades durante el comienzo de la vuelta”, agregó.

”Creo que si hubiera estado fino, quizás ahora estaría aspirando al primer lugar, después de dos días, pero por eso se juegan cuatro días y queda mucho por delante”, insistió el chileno, quien aseguró estar jugando un buen golf de cara a las próximas rondas de la competencia.

”Con lo que me llevo hoy día es más las sensaciones durante la mitad final de la vuelta, que me fui jugando muy bien”, agregó el deportista nacional, quien si bien reconoció que esta jornada no le entraron bien sus tiros a las banderas, igual se fue “contento porque de todos modos estoy jugando buen golf”.

Mala jornada para Mito

Quien no disfrutó demasiado su segunda aparición en la competencia de golf fue el representante nacional Mito Pereira, quien con su registro de cinco golpes sobre el par se despidió del sueño de preseas olímpicas.

Esto, porque su registro lo dejó en la clasificación general con un total de tres sobre el par, muy distante de las mejores tarjetas de los primeros en cometencia.

”Obviamente juegué peor que ayer, quizás no tan mal para hacer cinco más (sobre el par), pero bueno, así es el golf nomás. Hay que tratar de seguir y dar lo mejor en lo que queda”, lamentó Pereira.

“Se ve difícil superar lo de Tokio, por mi lugar actual, no sé, 50 ya. Creo que lo mejor sería poder disfrutar y tratar de dar lo mejor en lo que queda de competencia”, finalizó.