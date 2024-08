Mamá de Jordhy Thompson “está mal” por regreso de su hijo con la mujer que lo demandó por VIF: “Puede pasar algo peor”

Decepcionada y aún asimilando el golpe anímico que supuso para ella enterarse de boca de su hijo que se había reconciliado con la mujer que lo llevó a los tribunales por denuncias de violencia intrafamiliar y homicidio frustrado, se mostró este sábado Norma Dávila, la madre del futbolista de FC Orenburg, Jordhy Thompson.

Lo que en un principio inició como un fuerte rumor, la reconciliación del formado en Colo Colo con Camila Sepúlveda, se transformó prontamente en una realidad luego que el director deportivo del club ruso, Dmitry Andreev, reconociera que Thompson había regresado a la nación euro-asiática después de un breve paso por Chile en compañía de la joven.

Los temores de la mamá de Jordhy Thompson

“Thompson regresó a Rusia y llegó con su novia (Sepúlveda). Ella está aquí con él, tal vez se casen y los problemas desaparezcan. Ahora vive con él en Orenburg”, dijo el dirigente, quien asume que esta reconciliación acabará con cualquier atisbo de violencia en la pasada relación del futbolista con la joven.

Sí, hablé con él. Ahí me dijo que había vuelto con ella. Yo le comenté que no lo hiciera, porque estaba mal — Norma Dávila

“Todo allí era un poco diferente a cómo se presentó en los medios. Ella escribió un comunicado en su contra, pero es una mentalidad diferente. Veremos cómo va ahora”, apuntó en conversación con el sitio ruso RB Sports.

Ese reencuentro, con residencia en conjunto en la ciudad rusa, es el que tiene muy preocupada y angustiada a la madre del jugador, quien no descarta nuevos problemas intrafamiliares entre la pareja, aunque ahora en la lejanía de Rusia, y sin ningún tipo de contención familiar para ambos.

“Después de que supe, quedé sin palabras. Tengo rabia, tengo pena, pero bueno así son los hijos cuando ya crecen. No escuchan consejos y se vuelven porfiados”, lamentó en lun.com Norma, bastante afectada porque ella supo de la inquietante noticia por boca de su propio hijo.

“Sí, hablé con él. Ahí me dijo que había vuelto con ella. Yo le comenté que no lo hiciera, porque estaba mal. La verdad es que no sé cómo se gestó su reconciliación”, agregó.