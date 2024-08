Niemann no pierde ilusión de alcanzar la gloria olímpica con una presea en el golf de París 2024: “Hacer un poco de ruido”

Joaquín Niemann repitió, en su tercer día de competencia en el golf olímpico, una actuación que lo mantiene con chances de obtener medalla en los JJ.OO. París 2024 al anotarse una tarjeta de tres golpes bajo el par gracias a los 68 tiros que realizó para recorrer los 18 hoyos del campo Le Golf National.

Una presentación que si bien no fue tan sólida como la del español Jon Rahm, líder de la clasificación general, y que se anotó -5 en la jornada; o del danés Nicolai Hojgaard, que registró una impecable tarjeta de -9 para escalar al cuarto puesto de la general; le permitió al nacional quedar a sólo cinco golpes de una medalla de oro o plata, y a cuatro de una presea plateada en la cita de los cinco anillos.

La confianza de Joaquín Niemann

“La verdad es que fue un buen día. Me hubiera gustado, quizás, estar más en el fairway para tener más chances pa’ birdie y ser un poco más agresivo, pero nada, creo que estamos en una buena posición pa’ mañana. Hacer una buena ronda y hacer un poco de ruido”, reconoció el golfista chileno, quien asume que una buena jornada dominical, con un sólido juego desde el primero de los 18 hoyos, bien podría darle las chances de descontar golpes a los primeros de la clasificación.

“Esta cancha te exige mucho estar en el fairway pa’ poder atacar las banderas, sobre todo hoy día que habían banderas un poco más escondidas, más cerca de los bordes y sí, te exige estar desde el fairway, algo que me costó en un par de hoyos, pero nada, ahí creo que está el pequeño margen que hay que arreglar”, reflexionó. “Creo que si mañana puedo ponerme en posición durante todo el día, como lo hice el primer día (que se anotó su mejor tarjeta de la competencia, con cinco golpes por debajo del par), y logro embocar los putter, quizás podemos hacer algo de ruido”, agregó.

La confianza del nacional, indica, radica en que ya se ha visto enfrentado a una situación similar a la que deberá afrontar mañana. Con la necesidad de descontarle golpes a los punteros.