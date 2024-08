“Viviendo el sueño de la niña Francisca”: Crovetto reconoce que se inspiró en preseas de Massú y González para buscar la suya en París 2024

Francisca Crovetto reconoció esta mañana seguir aún impactada por haber ganado la medalla de oro en la competencia de tiro skeet de los Juegos Olímpicos París 2024, y asimilando un histórico logro que en sus palabras “construí paso a paso” con el apoyo de su familia, equipo técnico y entorno de amistades.

PUBLICIDAD

“Trabajamos mucho por llegar a este día, es lo más lindo del mundo porque lo logré con ellos en la tribuna, sin ellos habría sido imposible”, inició una emocionada Crovetto, quien no pudo resistir sus lágrimas al recordar la promesa que le hizo a su padre, otro de los fans que se sumó a los festejos por el histórico triunfo olímpico.

El sacrificio de Francisca Crovetto

“Gracias, te lo prometí papi, y aquí está. Sabía que la competencia sería dura y sabía que tenía que tirar cada plato a la vez”, señaló la deportista, quien siquiera se desalentó de obtener algo importante en su carrera al fallar un plato en el inicio de la serie.

Gracias, te lo prometí papi, y aquí está. Sabía que la competencia sería dura y sabía que tenía que tirar cada plato a la vez — Francisca Crovetto

“Partí fallando en la última serie y terminé bien. Soy una luchadora, y no me sorprende cuando fallé en los primeros tiros. He trabajado mucho con mi marido, Juan, que ha estado conmigo esta semana, nada llega al alzar y ese mensaje es para todo Chile”, apuntó Francisca, quien en su conversación con CHV insistió en que “no tengo palabras” para describir su histórico momento olímpico al convertirse en la primera chilena en ganar una medalla de oro en los JJ.OO.

“No tengo palabras, Javi (Javiera Naranjo, la periodista de CHV), estoy viviendo el sueño de la Francisca de niña, y agradecida de un Comité (COCh) que creyó en mí. Son tantas las personas que me han apoyado, son tantas las personas que me inspiraron. La Dani, el Facu, mi papá, que tiene todo un machitún. Tengo amigos que están acá y otros que están en casa viéndome. Todavía no me la creo”, sinceró la deportista, quien sobre el final recordó la gesta de las medallas de oro de los tenistas Nicolás Massú y Fernando González en Atenas 2004, como el gran impulso para alcanzar la suya dos décadas después.