“Sólo quisieron perjudicar”: técnico de Karen Roco hace grave denuncia contra la Federación Chilena de Canotaje tras clasificación a semifinales en París 2024

Una profunda e inesperada polémica se generó este jueves luego de la histórica clasificación de Karen Roco a las semifinales del canotaje olímpico en categoría individual C1 200 metros femeninos, quien en conjunto con María José Mailliard lucharán por la opción de clasificar a una final por nuevas medallas para el Team Chile en París 2024.

Todo, luego de conocerse de los problemas que tuvo el entrenador de la maulina, Johnnathan Tafra, quien no fue acreditado por la Federación de Canotaje de Chile para la cita de los cinco anillos, debiendo realizar el viaje a Francia de forma particular y desde fuera de la delegación nacional intentar preparar a Roco para la competencia.

La polémica chilena en los JJ.OO. París 2024

“Sabía que era difícil, pero aquí estamos luchando contra la adversidad. En estos momentos tengo a mi entrenador en la galería, no me ha podido acompañar tampoco en los entrenamientos y he estado prácticamente sola”, fue el lamento de la deportista nacional en CHV una vez clasificada a las semifinales de la competencia.

Presidenta de la Federación Chilena de Canotaje, Mónica Hernández. Saque pecho ahora y cuélguese de un resultado del que usted y un par de directores sólo quisieron perjudicar a Karen Roco — Jonathan Tafra

“Yo renuncié a la selección y me fui a hacer un trabajo a región. Y todos me decían que desde una región no iba a hacer nada. Pero estoy demostrando que sí se pueden lograr grandes cosas. Y todo este resultado es para demostrar que sí se puede, luchen contra la adversidad y no se rindan ante nada. Yo soy dueña de casa, tengo que levantar todos los días a mi hijo al colegio, y yo soy como la representación de todas las mamás que están en Chile mirándonos”, agregó en medio de la transmisión de los JJ.OO. del canal privado.

Sus dichos fueron refrendados por su entrenador, quien en su cuenta oficial de Facebook apuntó sus críticas a la presidenta del canotaje chileno, Mónica Hernández, a quien acusó de ser la principal responsable de su marginación de la delegación del Team Chile.

La denuncia de Tafra

“La pega está hecha. Gracias Chile. ¡Qué eres grande! ¡Gigante, Karen Roco!. A los que no apoyaron, a los que humillaron, a los que decían están locos, a los que decían ‘que se retire, ya no sirve’, a los que decían ‘no tiene nivel’”, escribió Tafra en la red social.

Karen Roco.

Sus cuestionamientos no quedaron ahí, puesto que el técnico de Roco acusó discriminación de parte de la federación nacional.

“Bueno, presidenta de la Federación Chilena de Canotaje, Mónica Hernández. Saque pecho ahora, y cuélguese de un resultado del que usted y un par de directores sólo quisieron perjudicar a Karen Roco. Hay dos canoístas por primera vez en la historia en una semifinal olímpica. ¡Nadie nos creyó y nadie nos apoyó!”, aseveró.

Las polémicas publicaciones de Johnnathan Tafra y Karen Roco en redes sociales.

“Tocamos todas las puertas y nadie nos dio una solución. Ahora Karen en semis, ya está dentro de las 16 mejores del planeta y yo, su entrenador, seguiré caminando los ocho kilómetros y corrigiéndola desde la tribuna ese día sábado tan importante para nuestras vidas”, agregó.