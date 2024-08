“Mucho talento”: históricas figuras del Superclásico piden a la U y Colo Colo jugar “con el cuchillo entre los dientes”

Un encuentro de alto vuelo, con prominentes figuras de la Generación Dorada, es el que anticipan algunas históricas figuras de la U y Colo Colo de cara a la disputa del Superclásico de este sábado en el Estadio Nacional.

Un partido que desde las 15:00 horas de mañana promete paralizar a millones de hinchas universitarios y albos, y a otros tantos amantes del fútbol, con un enfrentamiento que marcará el estreno de figuras como Charles Aránguiz y Mauricio Isla en las veredas de los dos elencos más populares del país.

Los pronósticos de cara al duelo de U-Colo Colo

Ellos, más los ya retornados Marcelo Díaz y Arturo Vidal, serán los protagonistas de un clásico con aroma a revancha luego del triunfo azul de la primera rueda en el estadio Monumental (1-0), y los más de 10 años que el elenco laico no supera al Cacique en el reducto ñuñoíno.

Un duelo que en anteriores tuvo otros protagonistas, tanto o más relevantes que los actuales, y que durante la semana han develado sus pálpitos de cara al match de este sábado.

Desde la vereda de los laicos, un referente indiscutido es Diego Rivarola, autor de goles históricos en anteriores Superclásicos y que desde su vereda actual de comentarista deportivo asume que la U puede retomar su protagonismo de antaño en este tipo de duelos.

“La U recuperó esas ganas que en los últimos partidos no tuvo, y el triunfo ante Deportes Copiapó le viene en un muy buen momento, no solo el resultado, sino también este protagonismo”, apunta Rivarola, quien asegura que los azules llegan fuertes al Superclásico.

En la misma línea, pero en su habitual tono polémico, Johnny Herrera no tiene dudas respecto que la U será el vencedor en su nuevo enfrentamiento ante Colo Colo.

La intensidad: clave en el Superclásico

Principalmente, porque asume que la ausencia de Brayan Cortés en el arco del Cacique será factor fundamental, ya que Fernando de Paul, su excompañero en la U y reemplazante en la portería de los albos “siempre se pone nervioso en el Nacional. O le duele algo”.

“El equipo está hecho, jugando en su peak hay pocos rivales que le pueden hacer daño, si juega como contra Copiapó, Colo Colo no va a tener tantas chances”, agregó.

“Si no cambia la forma ni la manera en la que juega, será un partido favorable. Colo Colo tiene buenos nombres, pero hoy la intensidad de la U no la tiene nadie más”, aseveró.

Uno que vivió el Superclásico desde ambas veredas fue Fabián Estay, quien desde su actual posición de comentarista deportivo asegura que el del sábado será un partido de “mucho talento” por el regreso de algunas figuras de la Generación Dorada a los albos y azules, y los actuales plantel de ambas escuadras.

“En un clásico no puedes entrar pensando que con la confianza en lo que has hecho vas a ganar, entendiendo que las cosas varían, de repente piensas que jugando bien al fútbol puedes conseguir algo”, señaló en conversación con TNT Sports.

“En el último partido tal vez Colo Colo iba con esa confianza de que La U no les ganaba hace mucho tiempo en el Monumental, y te pasaron por arriba. Con una actitud diferente, una intensidad muy importante, y ahí te sorprenden. Entonces ahí la confianza empieza a dudar, yo creo que a los clásicos hay que entrar con el cuchillo entre los dientes para tratar de competir desde la primera pelota como si fuera la última”, agregó.

“Creo que ahí el tema amerita que a medida que transcurran los primeros 15 o 20 minutos te des cuenta realmente como estás, como están tus jugadores, individualmente me parece que las primeras pelotas siempre son importantes, no equivocarte, y eso te va llenando por supuesto de confianza. Ahí aparecen las grandes figuras en los clásicos, entonces no me cabe duda de que en este clásico hay mucho talento, de ambos conjuntos con jugadores de la Generación Dorada, pero también Colo Colo y La U tienen jugadores que pueden ser muy interesantes y determinantes para ambos conjuntos”, finalizó.