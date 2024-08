María José Mailliard y Karen Roco terminaron su participación en los Juegos Olímpicos 2024

Este sábado 10 de agosto, las deportistas María José Mailliard y Karen Roco terminaron su participación en los Juegos Olímpicos París 2024 tras una de las últimas competencias de canotaje.

A las 7:40 de la mañana en hora chilena, ellas compitieron en la final B del canotaje femenino individual C1 200 metros, donde Mailliard terminó en el cuarto puesto, mientras que Roco quedó en la séptima posición del mismo grupo. Por esto, en la tabla final quedaron en el 12vo y 17vo lugar, respectivamente.

María José completó la competencia a los 46,77 segundos, quedando a 1,32 segundo del primer lugar de la final B. Por su parte, Karen finalizó el tramo a los 48,25 segundos, a 2,80 segundos de la campeona María Corbera de España quien marcó 45,54 segundos.

Antes de esta disputa, las deportistas participaron de la semifinal de canotaje femenino individual de 200 metros, en donde María José Mailliard quedó en el séptimo lugar con un tiempo de 46,76 segundos, y Karen Roco en el octavo con 47,63 segundos.

El reclamo de María José Mailliard en contra de su entrenador

La canoista, María José Mailliard, expresó su pesar con el resultado que obtuvo en su competencia, y aprovechó de hacer un reclamo público en contra de su entrenador, Kiko Martín, de acuerdo a lo consignado por Emol.

“Mi entrenador desde que llegamos no se me ha acercado ningún día, ni para saber cómo estoy. No me ha entregado ni planificación, eso me ha afectado mentalmente. No tengo el apoyo de él, estuvo 100% con España y me dejó de lado a mí”, declaró a las cámaras de Chilevisión tras la final B, el canal oficial de los Juegos Olímpicos.

“Eso te deja desestabilizado, aunque uno sepa lo que tenga que hacer. Me siento decepcionada, muchos años de trabajo, pero son cosas del deporte, toca aprender y seguir mejorando”, cerró la canoista.