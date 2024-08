Propuestas de matrimonio en París 2024: Los momentos más románticos de los Juegos Olímpicos

Los Juegos Olímpicos de París 2024 han trascendido el ámbito deportivo, dejando un legado imborrable tanto en la historia. Además de romper récords y alcanzar nuevas metas en el rendimiento atlético, estos Juegos han sido testigos de innumerables gestos románticos que han conmovido al mundo. Las propuestas de matrimonio, capturadas en imágenes que han dado la vuelta al mundo, han demostrado que el amor también puede conquistar el podio.

Justin Best

El remero estadounidense Justin Best no solo escribió su nombre en la historia del remo al conquistar el primer oro olímpico, sino que también protagonizó uno de los momentos más románticos de París 2024. Tras su victoria, Best sorprendió a su novia de nueve años, Lainey Duncan, con una propuesta de matrimonio de película. Con 2.738 flores amarillas, cada una representando un día de su conexión a través de Snapchat, creó un escenario mágico que dejó a Lainey sin aliento y al mundo entero conmovido.

El deportista comento para la revista People: “Lainey es mi otra mitad. Es muy inteligente, hermosa, creativa sin límites e irradia amabilidad hacia todos los que conoce”

Huang Yaqiong y Liu Yuchen

Este 2 de agosto, China gana la medalla de oro en dobles mixtos bádminton, gracias a la jugadora Huang Yaqiong y su compañero Liu Yuchen, este último la sorprendió a todos con un ramo de flores, quien se arrodillo y le propuso matrimonio, ella aceptó gustosa declarando para el medio Associated Press: “Hoy soy campeona olímpica y me propusieron matrimonio, así que eso es algo que no esperaba”.

Pablo Simonet y María Campoy

El encuentro entre los seleccionados argentinos, el equipo masculino de handball y femenino de hockey, se convirtió en una verdadera fiesta cuando Pablo Simonet, con el corazón en la mano, le propuso matrimonio a su novia, María Campoy. La jugadora de hockey, visiblemente sorprendida y emocionada, dijo sí rodeada de sus compañeros, quienes celebraron este momento tan especial.

Sarah Steyaert y Charlotte Picon

Las dos atletas francesas, tuvieron una gran motivación para ganar el bronce, pues sus respectivas parejas ofrecieron dar el siguiente paso, siempre y cuando traigan una medalla. Cuando llegaron a la orilla de la playa de Marsella, no solo fueron recibidas alegremente sino también con un “¿quieres casarte conmigo?”, cumpliendo su promesa.

Steyaert comentó que aunque recién se comprometieron hace poco, ambos ya son una familia con dos hijas. Por otra parte, su compañera también recibió la misma propuesta por su pareja, Jean-Emmanuel Mestre. Asimismo, él comentó que en esta nueva faceta Picon piensa en retirarse del deporte. No obstante, mantiene el sueño de dar la vuelta al mundo en un catamarán.

Alice Finot

No solo los hombres proponen, sino las mujeres. Siendo el caso la atleta francesa Alice Finot, quien vivió una velada llena de emociones tras romper el récord europeo en los 3 000 metros con obstáculos, en medio de la celebración la atleta realizó una propuesta de matrimonio a su novio.

Glenda Morejón

El amor también llegó al Ecuador, la atleta olímpica, quien ganó la medalla de plata para el país en la maratón marcha relevo mixto, junto a Daniel Pintado. La ecuatoriana dio el si a su novio Marlon Ricardo Pesantez.