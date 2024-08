“Hasta con fuegos artificiales en la noche”: Guarello acusó que vecinos de jugador de Colo Colo están aburridos con sus fiestas tras los partidos del Cacique

Juan Cristóbal Guarello denunció en su programa de Youtube las megafiestas que un futbolista de Colo Colo realizaría una vez finalizados los partidos del Cacique y que tendrían indignados a sus vecinos.

El periodista deportivo realizó un crítico análisis al Superclásico entre el Cacique y Universidad de Chile (0-0) en su programa “La hora de King Kong”, plataforma en la que no sólo defenestró el pobre espectáculo ofrecido por los dos clubes más populares del país, sino que aprovechó la instancia para acusar que un deportista albo le hace la vida imposible a sus vecinos debido a los carretes que organiza, y en los que incluso lanzan “hasta fuegos artificiales”.

La denuncia de Guarello a jugador de Colo Colo

En su habitual estilo, Guarello contó a sus seguidores de YouTube que “tengo una amiga que vive cerca de un jugador de Colo Colo. Reza para que no gane Colo Colo”.

Tiene hasta fuegos artificiales en la noche. ¡Reza pa’ que no gane Colo Colo! Y no porque le caiga mal Colo Colo, sino que para no aguantarse el mambo que se arma — Juan Cristóbal Guarello

“¿Sabís (sic) por qué? Porque tiene hasta fuegos artificiales en la noche. ¡Reza pa’ que no gane Colo Colo! Y no porque le caiga mal Colo Colo, sino que para no aguantarse el mambo que se arma”, lanzó el rostro de Canal 13, Direct TV y radio Agricultura.

En su acusación Guarello incluso detalló el escándalo que se arma en el vecindario cada vez que el futbolista del Cacique invita a sus “amigotes”.

“Que la música urbana, que los tatuajes, que los amigotes, que el auto grande, que la cuestión. ¡Pero jueguen, poh! Jueguen fútbol, hue***”, reclamó.

“Si haces un cambio de frente que le caiga al compañero. Si paras una pelota que no te rebote cinco metros. Si das un pase achúntale a los de tu color, hue***. El clásico tiene nota 2,5. No más que eso”, finalizó el periodista.

Cabe recordar que esta no es la primera vez que se conoce del caso de algún futbolista de Colo Colo vinculado a escandalosas celebraciones. En plena pandemia, en 2021, y cuando aún jugaba en el Cacique, el delantero Iván Morales fue querellado ante la justicia por organizar fiestas con otras personas en su departamento en una época en que estaba prohibido realizar reuniones con mucha gente debido a las restricciones por el Covid-19.

En aquella ocasión, el denunciado incluso salió a pedir disculpas públicas por sus fiestas, y debió responder ante tribunales, en el Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago, por incumplir con las normas sanitarias por pandemia.