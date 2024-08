Manuela Urroz, capitana de las Diablas, contó cómo le avisaron que iba a portar la antorcha olímpica: le llegó un mail y pensó que era spam

Manuela Urroz tuvo un rol súper importante durante la más reciente edición de los Juegos Olímpicos París 2024, y es que la deportista chilena y la capitana de la selección nacional de hockey césped tuvo el honor de portar la antorcha olímpica el pasado 23 de junio.

En una conversación exclusiva con Publimetro, la líder de “Las Diablas” habló con detalle sobre esta nueva experiencia en su carrera.

“Recibí esta invitación por parte de Decathlon, la empresa donde trabajo, eligieron a ocho personas alrededor del mundo para aportar la antorcha durante el relevo que se llevó a cabo antes de la inauguración. Y bueno, me enteré en agosto del año pasado que me habían seleccionado y la verdad fue una verdadera sorpresa, nunca me esperé algo así en mi vida”, expresó a nuestro medio mientras se encontraba cierre de esta temporada olímpica durante el evento que realizó el patrocinador oficial del evento, Corona CERO, en las alturas de Valle Nevado.

Sobre las emociones que sintió en esa instancia, Manuela aseguró que fue “demasiada emoción, un shock también importante, y ya el 23 de junio, cuando fue este día, fue un momento muy especial que nunca voy a olvidar. Haber portado esa antorcha, un símbolo que significa tanto para el deporte, y todo lo que significa haber representado a Chile y a mi deporte es algo que nunca voy a olvidar y que voy a guardar por siempre en mi corazón”, sostuvo Manuela.

Un correo que casi se va a spam

Eso sí, aseguró que en primera instancia no podía creer que ella fuera la elegida y que de hecho, cuando le avisaron estuvo a punto de mandar el correo como spam.

“Me avisaron vía mail, que yo pensaba que era un spam porque no podía creerlo, era verdaderamente un sueño y no entendía nada, así que bueno, después recibí la confirmación de mi jefe, fue un mail también internacional, entonces uno tiende a no creer que pueda ser algo tan impactante”, comentó a nuestro medio.

“Uno siempre aspira como deportista a participar en ese rol en unos Juegos Olímpicos, pero portando la antorcha es algo muy... es algo que uno no se imagina hacerlo, pero que de todas formas es algo realmente soñado. Entonces, la verdad que yo creo que sigo en shock, sigo sin creerlo mucho todo lo que pasó porque fue algo que nunca ni en el mejor de mis sueños me llegué a imaginar”, cerró.