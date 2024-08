Pellegrini abre los fuegos de la menguada colonia chilena en las ligas top de Europa

Cada vez son menos los representantes chilenos en la élite del balompié europeo. Con la partida de Claudio Bravo del Betis, solamente Alexis Sánchez se mantiene como “embajador” de la “Generación Dorada” en los cinco principales torneos del “Viejo Continente”, cuya nueva temporada arrancará mañana con la Liga española, con Manuel Pellegrini abriendo los fuegos.

El viernes comenzará la Premier League, donde apenas hay un jugador nacional, Ben Brereton, y también la Ligue 1, donde hay dos, Guillermo Maripán y Gabriel Suazo. El sábado empezará la Serie A, con el “Maravilla” compartiendo equipo con Damián Pizarro.

La Bundesliga se iniciará la semana siguiente. Y por segunda campaña consecutiva, no habrá ningún futbolista criollo.

España

A diferencia de años anteriores, donde abundaban, ya no hay ningún jugador chileno en la Liga “hispana”. Claudio Bravo y Ben Brereton se fueron del Betis y del Villarreal, respectivamente, por lo que no habrá representación nacional dentro de la cancha. Sí habrá en la banca, donde Manuel Pellegrini inicia su quinta campaña en el club sevillano, que mañana se estrenará recibiendo al Girona, desde las 15:30 horas de nuestro país. El equipo del “Ingeniero” también afrontará la Conference League en esta temporada.

Inglaterra

El fútbol británico le sienta bien a Ben Brereton. Luego de no poder afirmarse en el Villarreal, partió a préstamo a mediados de la temporada pasada al Sheffield United, donde destacó, pese al descenso de su equipo. Ya como delantero probado en la Premier League, el Southampton, recién ascendido, decidió invertir en el chileno y comprarle el pase al “Submarino Amarillo”. Con el objetivo de mantenerse en la categoría de honor, el “Soton” tendrá su primer partido de la campaña este sábado, visitando al Newcastle desde las 10:00 horas.

Francia

Guillermo Maripán ya es uno de los veteranos del Mónaco, pues inicia su sexta temporada en el club del Principado, donde incluso ha portado la jineta. En la campaña pasada, su equipo fue segundo, por lo que hasta ahora es el único chileno clasificado a la fase final de la Champions, mientras buscará pelearle al poderoso PSG en la Ligue 1, arrancando el sábado ante el Saint-Étienne, desde las 15:00 horas. A su vez, Gabriel Suazo comienza su tercer año en el Toulouse. Intentará luchar por ingresar a un torneo internacional, estrenándose el domingo en casa contra el Nantes, a las 11:00.

Italia

El paso de Alexis Sánchez del Inter de Milán al Udinese augura una temporada donde probablemente no habrá ningún chileno peleando por el título de la Serie A, como en años anteriores, sino más bien por clasificar a una copa internacional o hasta evitar el descenso, como le ocurrió al club de Friuli en la última campaña. El tocopillano no estará solo, ya que tendrá como compañero a Damián Pizarro. Eso sí, siempre y cuando el joven delantero no parta a préstamo. El equipo blanquinegro debutará el domingo, visitando al Bologna desde las 12:30 horas.