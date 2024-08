Fantasma Figueroa reveló su peculiar fórmula para mantener la disciplina en la selección de Nicaragua: “Los jugadores han entendido que es por el bien de ellos”

El entrenador chileno Marco Antonio Figueroa reveló esta semana el riguroso régimen que impone como técnico de la selección de Nicaragua, donde no permite a sus seleccionados usar “cortes de pelo raros” o “pelos pintados”, y menos “tatuajes cuando son excesivos”, entre otras restricciones.

El estratego nacional se refirió a la serie de medidas impuestas desde su llegada a la banca del combinado centroamericano en una íntima conversación con el periodista José Alberto Montenegro, quien en su canal de YouTube repasó tanto la trayectoria deportiva del “Fantasma” como su experiencia de técnico.

El estricto régimen de Marco Antonio Figueroa

Fue precisamente en su labor de técnico donde Figueroa sinceró las que, a su juicio, son las mejores medidas para mantener a sus futbolistas enfocados en lo deportivo más que otros temas, como el uso de dispositivos celulares en las concentraciones, los tatuajes llamativos o teñidos de pelo.

“No me gustan los cortes de pelos raros, no me gustan los cortes de pelos pintados, no me gustan los tatuajes cuando son excesivos. Hay muchas cosas que no me gustan”, inició el deté nacional, quien justificó su estricta decisión en que con ella ha logrado enfocar a sus jugadores en la práctica del fútbol profesional.

“Los jugadores han entendido bien que es por el bien de ellos”, agregó Figueroa, quien incluso aplica severas sanciones económicas a los seleccionados nicaragüenses que usen celulares en las concentraciones del combinado centroamericano.

“Son muchas las cosas que estamos tratando de corregir para que el jugador entienda que esta profesión es corta, y es la más bonita para nosotros que jugamos”, justificó.

Cabe señalar que desde su llegada al banco nacional de Nicaragua, el chileno ha sumado 10 triunfos y dos empates, resultados que le permitieron ascender a la Liga A de Naciones de la Concacaf y clasificar a la Copa de Oro; además de mantenerse invicto en las clasificatorias al Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026.